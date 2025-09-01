Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2904361
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम

Assam News: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नई जगह पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं. इस इलाके में 40-50 फीसद मुसलमान रहते हैं. सीएम ने कहा है कि वह इस इलाके में रहने वाले बांग्लाभाषी हिंदू समुदाय की सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 01, 2025, 09:31 AM IST

Trending Photos

Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को साफ किया कि बराक वैली के जंगलों में हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान उसी तरह चलाया जाएगा, जैसा कि ब्रह्मपुत्र वैली में चल रहा है. सरमा सिलचर के रंगीर्खरी इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 24 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बराक वैली के बांग्लाभाषी हिंदू समुदाय की सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

क्या बोले असम के सीएम?

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बराक वैली के जंगलों में संदिग्ध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि राज्य की पारिस्थितिकीय संतुलन को बचाना सरकार की प्राथमिकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में लगभग 40-50 फीसद आबादी बंगाली बोलेने वाले मुसलमानों की है.

बता दें, सीएम हिमंत लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कदम उठा रहे हैं. हालांकि उन पर इल्जाम लगते आए हैं कि वह बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को टारगेट करते हैं. इसी साल जून के महीने में उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एकतरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों को ढहा दिया. 16 जून को हुई इस कार्रवाई में हसीला बील इलाके में मौजूद लगभग 45 फीसदी घरों को ढहा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

गडरिया जाती को नोटिस

इसके साथ ही मुसलिम समाज की गडरिया जाती के लोगों को नोटिस थमाया गया है. दरअल असम सरकार की इंडीजीनस मुस्लिम गडरिया समुदाय के 200 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है.

सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

हाल ही में असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी झटका लग चुका है. कोर्ट ने असम सरकार के जरिए गोलाघाट इलाके में चल रही तोड़फोड़ पर रोक लगाई थी. अदालत ने आदेश दिया था कि वहां के कंडीशन जैसी है वैसी ही बनाए रखी जाए. असम सरकार का दावा था कि वन की जमीन पर कब्जा किया गया है, हालांकि पिटीशनर्स का कहना था कि वह 70 सालों से वहां रहते हुए आ रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsmuslim news

Trending news

Assam
Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम
Afghanistan
Afghanistan में भूकंप से भारी तबाही, 9 लोगों की मौत; कई सौ घर तबाह
gaza war
गज़ा की मदद करेगा 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला'; इजरायली घेराबंदी तोड़ पहुंचाएंगे सहायता
gaza
Gaza: IDF का खुफिया दस्तावेज़ लीक, ऑपरेशन को बताया बड़ी गलती; जानें डिटेल
yemen houthi
इजरायली हमले के बाद गुस्से में हूती ग्रुप, UN के 11 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार
hamas israel war
क्या अबू उबैदा की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास? जानें क्यों उठा सवाल
Shahjahanpur News
UP News: ‘न नारे, न झंडा...’ ईदमिलादुन्नबी पर मुस्लिम संगठन का बड़ा ऐलान!
ghazipur news
मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी समेत 4 पर गिरी गाज, कसा गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा
Balochistan news
बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का कत्ल, पाक सेना की काली करतूत का हुआ बड़ा खुलासा
Azharuddin Cabinet Minister News
क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द बनने वाले हैं तेलंगाना सरकार में मंत्री?
;