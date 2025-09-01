Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को साफ किया कि बराक वैली के जंगलों में हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान उसी तरह चलाया जाएगा, जैसा कि ब्रह्मपुत्र वैली में चल रहा है. सरमा सिलचर के रंगीर्खरी इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 24 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बराक वैली के बांग्लाभाषी हिंदू समुदाय की सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

क्या बोले असम के सीएम?

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बराक वैली के जंगलों में संदिग्ध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि राज्य की पारिस्थितिकीय संतुलन को बचाना सरकार की प्राथमिकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में लगभग 40-50 फीसद आबादी बंगाली बोलेने वाले मुसलमानों की है.

बता दें, सीएम हिमंत लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कदम उठा रहे हैं. हालांकि उन पर इल्जाम लगते आए हैं कि वह बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को टारगेट करते हैं. इसी साल जून के महीने में उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एकतरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों को ढहा दिया. 16 जून को हुई इस कार्रवाई में हसीला बील इलाके में मौजूद लगभग 45 फीसदी घरों को ढहा दिया गया.

गडरिया जाती को नोटिस

इसके साथ ही मुसलिम समाज की गडरिया जाती के लोगों को नोटिस थमाया गया है. दरअल असम सरकार की इंडीजीनस मुस्लिम गडरिया समुदाय के 200 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है.

सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

हाल ही में असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी झटका लग चुका है. कोर्ट ने असम सरकार के जरिए गोलाघाट इलाके में चल रही तोड़फोड़ पर रोक लगाई थी. अदालत ने आदेश दिया था कि वहां के कंडीशन जैसी है वैसी ही बनाए रखी जाए. असम सरकार का दावा था कि वन की जमीन पर कब्जा किया गया है, हालांकि पिटीशनर्स का कहना था कि वह 70 सालों से वहां रहते हुए आ रहे हैं.