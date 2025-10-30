Assam: कांग्रेस मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश

Assam News: असम के श्रीभूमि ज़िले में कांग्रेस समिति की एक बैठक के दौरान बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमर सोनार बांग्ला' बजने का मामला सामने आया है. इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे भारत के लोगों के प्रति खुली बेइज़्ज़ती बताया और राज्य पुलिस को इस घटना पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

क्या बोले असम के सीएम बिस्वा सरमा

असम के सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,"दो दिन पहले श्रीभूमि ज़िले की कांग्रेस समिति ने भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया. यह भारत के लोगों का अपमान है. यह उसी सोच से जुड़ा है, जिसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक दावा करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत भविष्य में बांग्लादेश का हिस्सा होगा."

राष्ट्रगान बजने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने आगे कहा,"मैंने असम पुलिस को आदेश दिया है कि श्रीभूमि जिला कांग्रेस समिति के खिलाफ मामला दर्ज करे और कानून के अनुसार कार्रवाई करे."

कांग्रेस की हो रही कड़ी आलोचना

इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,"असम सरकार ने कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया. कांग्रेस अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश से भी हाथ मिला चुकी है. उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद हैं. वे राष्ट्रनीति की जगह वोटबैंक नीति अपना रहे हैं. यह देशविरोधी एजेंडा है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

कांग्रेस ने क्या कहा?

वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने दल का बचाव किया. उन्होंने कहा,'अमर सोनार बांग्ला' रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बंगाली संस्कृति और भावना को दर्शाता है. बीजेपी ने हमेशा बंगाली भाषा, संस्कृति और बंगाल के लोगों का अपमान किया है. उनके आईटी सेल ने भी कई बार बंगालियों का मज़ाक उड़ाया है. उन्हें टैगोर के इतिहास की जानकारी तक नहीं है. बंगाल और देशभर के बंगाली भाषी लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है."