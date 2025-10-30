Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2980851
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: कांग्रेस मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश

Assam News: असम के मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा है. आरोप है कि कांग्रेस की मीटिंग में बांग्लादेश की नेशनल एंथम चलाई गई. हालांकि कांग्रेस ने इसका बचाव भी किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 30, 2025, 08:05 AM IST

Trending Photos

Assam: कांग्रेस मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश

Assam News: असम के श्रीभूमि ज़िले में कांग्रेस समिति की एक बैठक के दौरान बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमर सोनार बांग्ला' बजने का मामला सामने आया है. इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे भारत के लोगों के प्रति खुली बेइज़्ज़ती बताया और राज्य पुलिस को इस घटना पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

क्या बोले असम के सीएम बिस्वा सरमा

असम के सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,"दो दिन पहले श्रीभूमि ज़िले की कांग्रेस समिति ने भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया. यह भारत के लोगों का अपमान है. यह उसी सोच से जुड़ा है, जिसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक दावा करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत भविष्य में बांग्लादेश का हिस्सा होगा."

राष्ट्रगान बजने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने आगे कहा,"मैंने असम पुलिस को आदेश दिया है कि श्रीभूमि जिला कांग्रेस समिति के खिलाफ मामला दर्ज करे और कानून के अनुसार कार्रवाई करे."

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस की हो रही कड़ी आलोचना

इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,"असम सरकार ने कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया. कांग्रेस अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश से भी हाथ मिला चुकी है. उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद हैं. वे राष्ट्रनीति की जगह वोटबैंक नीति अपना रहे हैं. यह देशविरोधी एजेंडा है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

कांग्रेस ने क्या कहा?

वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने दल का बचाव किया. उन्होंने कहा,'अमर सोनार बांग्ला' रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बंगाली संस्कृति और भावना को दर्शाता है. बीजेपी ने हमेशा बंगाली भाषा, संस्कृति और बंगाल के लोगों का अपमान किया है. उनके आईटी सेल ने भी कई बार बंगालियों का मज़ाक उड़ाया है. उन्हें टैगोर के इतिहास की जानकारी तक नहीं है. बंगाल और देशभर के बंगाली भाषी लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsbangladesh

Trending news

balrampur news
पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत 14 आरोपी बाइज्ज़त बरी; पंचायत चुनाव में हुई थी हिंसा!
Saharanpur news
लव जिहाद के केस में 20 साल की सजा काट रहा साकिब, उसी के घर रहने आ गई प्रेमिका शिखा
UTTAR PRADESH
ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान; दाऊद इब्राहिम न आतंकवादी, न ही उसने कोई ब्लास्ट किया!
Delhi High Court on The Taj Story
फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका; जानें डिटेल
Jamia Foundation Day
केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू का दिखा उर्दू प्रेम; जामिया से दिया लोकतंत्र का सन्देश
Chirag Paswan Attacks Asaduddin Owaisi
देश के मुसलमानों को कौन मानता है अपनी संपत्ति? चिराग पासवान का बड़ा बयान
Pakistan News
आंखों के सामने बेटे को छलनी होते देखा, SC ने हत्यारे पाक सैनिक की फांसी को उम्रकैद..
Raghunathpur Assembly Constituency
क्या अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है ओसामा का 108 नंबर का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र?
Yogi Adityanath Osama Shahab Remark
योगी ने आतंकवादी लादेन से की ओसामा की तुलना; तो क्या 99 भाइयों को मार चुके हैं...'
Pakistan Taliban tension
टूट गया सब्र का बांध! अब तालिबान को सबक सिखाने की तैयारी में पाकिस्तान