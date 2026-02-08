CM हिमंता ने किया बड़ा दावा; कांग्रेस MP गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के लिए करती थीं जासूसी

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार (8 फरवरी) को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ गोगोई ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की और यहां के संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी हैं. उन्होंने इन आरोपों के लिए SIT की एक रिपोर्ट का हवाला दिया. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में कांग्रेस MP गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान में उनकी कार्यकाल की नौकरी और कथित विदेशी फंड ट्रांसफर शामिल हैं, जिनसे भारत के फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) का उल्लंघन हो सकता है.

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एलिज़ाबेथ गोगोई इस्लामाबाद में अपने कार्यकाल के दौरान LEAD पाकिस्तान (एक क्लाइमेट-चेंज नॉन-प्रॉफिट संस्था) का एक अहम हिस्सा थीं. हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि MP गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने कथित तौर पर इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़े थे, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क (CDKN) में साझा भागीदारी भी शामिल थी.

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पाकिस्तान की एक फर्म ने एलिज़ाबेथ गोगोई को काम पर रखा और फिर “बाद में उन्हें इंडिया ट्रांसफर कर दिया”, और उनकी सैलरी कथित तौर पर शेख ने दी. हिंता ने बताया कि SIT की फाइंडिंग्स के मुताबिक, विदेश से ये पेमेंट्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के संभावित वायलेशन में इंडियन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए किए गए थे. उन्होंने कहा कि असल में, SIT का कहना है कि FCRA लिमिट्स को बायपास करते हुए, फॉरेन फंड्स के लिए एक जरिया के तौर पर नई दिल्ली में "LEAD India" नाम की एक यूनिट बनाई गई थी".

Add Zee News as a Preferred Source

SIT फाइंडिंग्स में कथित तौर पर पाया गया कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी कार्यकाल के दौरान शेख को असम सरकार की एक इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (जिसमें क्लासिफाइड माना जाने वाला मटीरियल था) सौंपी थी. अगर यह सच है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का यह ट्रांसफर इंडिया के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन हो सकता है.