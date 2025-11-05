असम के CM हिमंता ने कहा, "PM मोदी ने देश से बाबर और औरंगजेब को भगाया!

Bihar Assembly Election 2025: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आए दिन धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं. हिमंता बिस्वा सरमा इस बिहार में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं. इसी सिलसिले में बुधवार (5 नवंबर) को हिमंता बिस्वा सरमा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने के बेतिया जिले पहुंचे हैं.

बेतिया की चनपटिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह को दोबारा मैदान में उतारा है. उमाकांत सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करते हुए एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा ने सांप्रदायिक बयान दिया. सभा को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "साल 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब जाकर यह देश बाबर और औरंगजेब साइड हुए हैं."

हिमंता बिस्वा सरमा कर रहे हैं धुव्रीकरण की राजनीति?

अक्सर एक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने वाले हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे कहा, "केंद्र में आज मोदी की सरकार है. आज मोदी जी मजबूत हैं, इसलिए हम लोग गर्व से बोल पा रहे हैं कि हम हिंदू हैं." असम सीएम ने अपने संबोधन में दावा किया कि "साल 2014 से पहले इसी देश में गर्व से नहीं कह पाते थे कि हम हिंदू हैं. आज हमारा समाज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मजबूत हुआ है."

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है." इससे पहले भी हिमंता बिस्वा सरमा अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम और उर्दू नामों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. बीते दिनों असम बीजेपी ने एक विज्ञापन जारी किया था. इसमें दिखाया गया था कि अगर असम में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो मुस्लिम समुदाय के लोग हर जगह पर कब्जा जमा लेंगे. सरमा पर अब धुव्रीकरण करने के आरोप लगने लगे हैं.

ओसामा शहाब की तुलना लादेन से की

बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने सीवान में एक जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया था. सभा में उन्होंने बिना नाम लिए RJD प्रत्याशी ओसामा शहाब की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से करते हुए कहा कि "देश में जितने भी ओसामा हैं, सबको एक-एक करके खत्म करना होगा."

सरमा ने कहा कि "यह देश राम और सीता का है, यहां ओसामा बिन लादेन जैसे किसी का वर्चस्व कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. असम में मां कामाख्या हैं, उनका आशीर्वाद बिहार पर भी बना रहे." उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि "मुझे लगा था यहां राम-सीता मिलेंगे, लेकिन लोगों ने बताया कि ओसामा भी है. मैंने पूछा ओसामा बिन लादेन तो गया, अब यह कौन है? तो लोगों ने कहा, वैसा ही छोटा ओसामा है. इसलिए इस चुनाव में ऐसे ओसामा को खत्म करना जरूरी है."

हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि "देश में जब हिन्दू समाज जाग जाएगा, तब कोई ओसामा या औरंगजेब सामने नहीं टिक पाएगा." हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने भाषण के दौरान यह भी टिप्पणी की कि "घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए.. राहुल गांधी ने उनके लिए यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार की वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया है."

