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Zee SalaamIndian Muslimलातों के भूत… बयान के साथ फिर पुशबैक, हिमंता सरकार ने 20 लोगों को सरहद पार धकेला

"लातों के भूत…" बयान के साथ फिर पुशबैक, हिमंता सरकार ने 20 लोगों को सरहद पार धकेला

Assam Govt Pushback Operation to Bangladesh: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार कथित विदेशी नागरिकों को पुशबैक कर अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करते रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार की देर रात फिर से 20 लोगों को बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया. सोशल मीडिया पर हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस कदम की खूब किरकिरी हो रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 26, 2026, 06:54 PM IST

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असम सरकार ने 20 से ज्यादा औरतों बच्चों को सहरद पार धकेला
असम सरकार ने 20 से ज्यादा औरतों बच्चों को सहरद पार धकेला

Assam News Today: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं. विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्ला मुसलमानों को परेशान करने के लिए लोगों को उकसाया. महज दस्तावेजों में त्रुटि मिलने पर सरमा सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को सरहद पार पुशबैक कर, इसको एक बड़े उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है. इसको लेकर असम सरकार की खूब किरकिरी भी हुई, और उन मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी आरोप लगे. 

चुनाव के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार कथित विदेशी के नाम पर 20 से ज्यादा लोगों को सरहद पार पुशबैक किया है. जिन लोगों को सरहद पार पुशबैक किया गया है, उनकी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की है. इसके बाद एक बार फिर असम की बीजेपी सरकार की इस कार्रवाी पर बहस शुरू हो गई है.  

मिली जानकारी के मुताबिक, गुवाहाटी में इतवार (26 अप्रैल) को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में अवैध तरीके से रह रहे 20 विदेशी नागरिकों को पकड़कर बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) लिखा कि विवादित पोस्ट लिखा. इसको लेकर सोशल मीडिया पर हिमंता बिस्वा सरमा की खूब आलोचना हो रही है, जबकि दक्षिणपंथी इसको सही कदम बता रहे हैं.

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कथित बांग्लादेशियों को सरहद पार धकेलने का दावा
हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "लातों के भूत बातों से नहीं मानते." उन्होंने आगे लिखा कि "असम से उन घुसपैठियों को निकालते समय हम इस कहावत को हमेशा याद रखते हैं, जो खुद से बाहर नहीं जाते हैं." हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे लिखा, "उदाहरण के तौर पर उन 20 अवैध बांग्लादेशियों को कल यानी शनिवार (25 अप्रैल) की रात सीमा से वापस खदेड़ दिया गया. असम अपनी लड़ाई जारी रखेगा और घुसपैठियों को वापस भेजने का काम यूं ही चलता रहेगा."

हालांकि, हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह नहीं बताया कि कथित विदेशी नागरिकों को कहां से और कैसे पकड़ा गया था? जिन लोगों को पुशबैक किया गया है वह किस देश के नागरिक थे. असम के श्रीभूमि, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा-मनकाछार जिले बांग्लादेश के साथ लगभग 267.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं. इस सीमा पर आवाजाही और निगरानी को लेकर पहले से ही संवेदनशील स्थिति बनी रहती है. 

बता दें, असम सरकार का अवैध घुसपैठ के नाम पर लगातार पुशबैक अभियान चला रही है, साल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक अलग-अलग सरकारी बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 1,800 से 2,500 से ज्यादा लोगों को सीमा पार भेजा गया है. इनमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें विदेशी घोषित किया गया या जो बिना इजाजत के सीमा पार करते पकड़े गए.

साल 2025 से अब तक पुशबैक के आंकड़े
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में खासकर मई और जून के दौरान बड़ी संख्या में पुशबैक की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, सिर्फ मई 2025 के आसपास ही 300 से ज्यादा लोगों को पुशबैक किया गया था. वहीं फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच 1,422 लोगों को सरहद पार धकेलने की बात असम विधानसभा में कही गई. अलग-अलग समय पर छोटे-छोटे ग्रुप में भी कार्रवाई हुई.

साल 2026 की शुरुआत में भी यह अभियान जारी रहा. नए साल में महज कुछ दिनों के भीतर 2,000 से ज्यादा लोगों को भेजे जाने का दावा किया गया. मार्च और अप्रैल में भी 15 से 30 लोगों के बैच में लगातार कार्रवाई होती रही. सरकार ने 2026 को पुशबैक का साल बताते हुए इस अभियान को और तेज करने का ऐलान किया और चुनावी प्रचार में इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर असमिया मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई.

बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमानों को किया गया पुशबैक
हालांकि, इस अभियान के दौरान कुछ गंभीर सवाल भी उठे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 में ई भारतीय नागरिकों को भी गलती से बांग्लादेश भेज दिया गया था. बाद में इनमें से कई लोगों को वापस लाया गया. खबरों के मुताबिक, करीब 65 से 100 लोगों को सीमा से वापस देश में लाया गया या फिर वह कई मुश्किलों को झेलते हुए अपने-अपने घरों को पहुंचे. कई मामलों में कोर्ट ने फटकार भी लगाई. 

कुछ मामलों ने दुनियाभर में खूब सुर्खियां बटोरीं, जैसे बरपेटा की 58 साल की महिला शोना बानो, जिन्हें पुशबैक के बाद चार दिन में वापस लाया गया. एक टीचर खैरुल इस्लाम का मामला भी सामने आया. खैरुल इस्लाम ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट में सरकार को चुनौती दी थी, इसके बावजूद हिमंता सरकान अवैध तरीके से जबरन "नो मैंस लैंड" में उन्हें धकेल दिया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खूब आलोचना हुई और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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