'मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा

Himanta Biswa Sarma on Muslim Vote: असम में अगले साल विधानसभा चुनाव 2026 होने हैं. इस बीच, राज्य की राजनीति पहले से ही गरमा गई है और असम सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पर इल्जाम है कि ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलवाए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ-साफ कहा है कि अगर वह मुसलमानों को दस हज़ार रुपये या एक लाख रुपये भी दे दें, तो भी वे उन्हें वोट नहीं देंगे.

निजी न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था कि क्या वह बिहार में नीतीश कुमार की 10 हजार रुपये की स्कीम का NDA पर जो चमत्कारी असर हुआ, उसे देखते हुए ऐसी ही कोई स्कीम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. इस सवाल के जवाब में सरमा ने कहा कि बिहार में NDA की जीत सिर्फ़ महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपये की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के अच्छे शासन की वजह से हुई. हालांकि उन्होंने माना कि यह भी एक वजह थी, लेकिन सभी ने 10 हजार रुपये के लिए वोट नहीं दिया.

मुसलमान कभी नहीं देंगे वोट

उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि अगर लोगों ने 10 हजार रुपये के लिए वोट दिया होता, तो मुसलमान भी उन्हें वोट देते. अगर मैं उन्हें एक लाख रुपये भी दे दूं, तो भी मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह एक बात है, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है. हर किसी को 10 हजार रुपये नहीं मिले, फिर भी उन्हें इतने वोट कैसे मिले? उन्होंने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि पैसे मिलने पर भी उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया. CM ने कहा, "अगर मैं उन्हें अभी एक लाख रुपये भी दे दूं, तो भी असम में उनमें से एक बड़ा हिस्सा मुझे वोट नहीं देगा. अगर मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एक लाख रुपये भी दे दूं और वे मुझसे कहें कि CM बहुत अच्छे हैं, तब भी वे मुझे वोट नहीं देंगे.

मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं...

असम के सीएम ने आगे एक घटना याद करते हुए कहा कि जिन मुसलमानों की उन्होंने मदद की है, वे मानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें किडनी दे देंगे, लेकिन वे उन्हें वोट नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, 'आपने मेरी इतनी मदद की है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको किडनी भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको वोट नहीं दूंगा." उन्होंने आगे कहा कि वोट पूरी तरह से आइडियोलॉजी पर डाले जाते हैं, पैसे या किसी स्कीम के आधार पर नहीं. अगर ऐसा होता, तो तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटें जीतते.