आज़ादी के जश्न में भी नफरत की बात, असम के CM का जिहाद के बहाने मुसलमानों पर हमला?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2883128
Zee SalaamIndian Muslim

आज़ादी के जश्न में भी नफरत की बात, असम के CM का जिहाद के बहाने मुसलमानों पर हमला?

Assam News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने लव जिहा और लैंड जिहाद का जिक्र किया. इस बयान के यह सवाल उठने लगा है कि जब पूरा देश आज़ादी का जिश्न मना रहा है, तब असम के मुख्यमंत्री जिहाद के बहाने मुसलमानों को टार्गेट क्यों कर रहे हैं? पूरी खबर के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

आज़ादी के जश्न में भी नफरत की बात, असम के CM का जिहाद के बहाने मुसलमानों पर हमला?

Assam News: एक तरफ पूरा भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहा था. देश में एकता, भाईचारा की कसमे खाए जा रहे थे. वहीं, दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा वहां के लोगों को अलग-अलग तरह की जिहाद से डरा रहे थे. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और एक भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि असम के लोग लव जिहाद से  लेकर लैंड जिहाद जैसी कथित समस्याओं को झेल रहे हैं. 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण में कहा कि असम अपनी मूल पहचान और अवैध घुसपैठ से अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है. इस दौरान उन्होंने असम के मूल निवासियों से अपनी भूमि, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि, असम के अस्तित्व की लड़ाई है. उन्होंने आगे कहा कि अगर हम चुप रहे, तो अगले एक दशक में हम अपनी पहचान, अपनी ज़मीन और वह सब कुछ खो देंगे जो हमें असमिया बनाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन समस्याओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पवित्र कामाख्या मंदिर की पहाड़ियों पर भी कब्जा हो सकता है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकारों ने 78 वर्षों में लगातार हो रहे घुसपैठ को अनदेखा किया, जिससे असम के कई जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि असम लव जिहाद, लैंड जिहाद समेत कई अन्य जिहादों को झेल रहा है. उन्होंने कहा कि इन सब का उद्देश्य असम पर मूल निवासियों का नियंत्रण को कमज़ोर करना है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस भाषण के बाद यह सवाल लाजिमी हो गया है कि जब पूरे भारत के लोग एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने की कसमे खा रहे थे, उस वक्त हिमंत बिस्वा विभिन्न प्रकार के जिहाद का जिक्र कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam newsmuslim in assamCM Himnta on Independence DayCM Himanta Biswa Sarmamuslim newsToday News

Trending news

Assam news
आज़ादी के जश्न में भी नफरत की बात, असम के CM का जिहाद के बहाने मुसलमानों पर हमला?
gaza
खाना नहीं मौत बांट रहा है अमेरिका; ऐसे होता है Gaza में फिलिस्तीनियों का शिकार
gaza
Gaza News: बदबूदार और गंदे पानी को पीने पर मजबूर फिलिस्तीनी, देखें ये रिपोर्ट
sweden news
जुमे की नमाज के बाद स्वीडन में खूनखराबा; ओरेब्रो में नमाजी की गोली मारकर हत्या
Darbhanga
Darbhanga: सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो; कौन काटेगा ऐसे नारों से लहलहाने वाली फसल ?
Delhi News
Delhi: हुमायु के मकबरे में एक दीवार गिरने से 5 पर्यटकों की मौत; बचाव का काम जारी
asaduddin owaisi on rss
लाल किले से PM मोदी ने की RSS की तारीफ; भड़क उठे ओवैसी कहा गांधी से नफरत करने वाले..
India Freedom Day
भारत ही नहीं, 15 अगस्त को इन देशों ने भी तोड़ी थी गुलामी की जंजीरें, देखें लिस्ट
Taliban News
तालिबान मना रहा सत्ता में लौटने का जश्न, आज के ही दिन भाग खड़े हुए थे अमेरिकी सैनिक
mp news
कान्हा से मुसलमानों को दूर रखने की साजिश; टूट गई 50 साल पुरानी हिंदू-मुस्लिम एकता
;