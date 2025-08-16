आज़ादी के जश्न में भी नफरत की बात, असम के CM का जिहाद के बहाने मुसलमानों पर हमला?

Assam News: एक तरफ पूरा भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहा था. देश में एकता, भाईचारा की कसमे खाए जा रहे थे. वहीं, दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा वहां के लोगों को अलग-अलग तरह की जिहाद से डरा रहे थे. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और एक भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि असम के लोग लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद जैसी कथित समस्याओं को झेल रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण में कहा कि असम अपनी मूल पहचान और अवैध घुसपैठ से अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है. इस दौरान उन्होंने असम के मूल निवासियों से अपनी भूमि, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि, असम के अस्तित्व की लड़ाई है. उन्होंने आगे कहा कि अगर हम चुप रहे, तो अगले एक दशक में हम अपनी पहचान, अपनी ज़मीन और वह सब कुछ खो देंगे जो हमें असमिया बनाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन समस्याओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पवित्र कामाख्या मंदिर की पहाड़ियों पर भी कब्जा हो सकता है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकारों ने 78 वर्षों में लगातार हो रहे घुसपैठ को अनदेखा किया, जिससे असम के कई जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि असम लव जिहाद, लैंड जिहाद समेत कई अन्य जिहादों को झेल रहा है. उन्होंने कहा कि इन सब का उद्देश्य असम पर मूल निवासियों का नियंत्रण को कमज़ोर करना है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस भाषण के बाद यह सवाल लाजिमी हो गया है कि जब पूरे भारत के लोग एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने की कसमे खा रहे थे, उस वक्त हिमंत बिस्वा विभिन्न प्रकार के जिहाद का जिक्र कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं?