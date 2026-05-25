Assam: UCC पर लड़ने के पहले ही हार मान चुके हैं, विपक्ष के मुस्लिम विधायक!

Assam UCC Bill News: लगातार दूसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. सरकार बनते ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार (25 मई) को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया है. इस बिल पर आगामी 27 मई को विधानसभा में चर्चा होगी. वहीं, इस बिल को लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएँ भी सामने आने लगे हैं. UCC पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पहले ही हार मान चुका है, क्योंकि असम विधानसभा में BJP का बहुमत है, इसीलिए विपक्षी दलों के विधायक खासकर मुस्लिम विधायक यह मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा से यह बिल पास हो जाएगा.

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के कार्यकारी अध्यक्ष जाकिर हुसैन सिकदर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की जरूरत को लेकर सवाल खड़ा किया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कदम BJP के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में बिल पेश करने से पहले राज्य की राजनीतिक पार्टियों से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए था.

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जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा, "हमने पहले ही पूछा था कि UCC की ज़रूरत क्यों है. असम की पार्टियों से सलाह ली जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया. UCC BJP का राजनीतिक एजेंडा है. इससे असम की जनता को क्या फ़ायदा होगा?" उन्होंने ईंधन की कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी की भी आलोचना करते हुए कहा कि जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है.

इस बिल को लेकर कांग्रेस विधायक AK रशीद आलम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की जाँच-परख करना ज़रूरी है. विधायक AK रशीद आलम ने कहा, "हमें देखना होगा कि इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं, इसकी ज़रूरत है या नहीं, और इसके क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान हैं. विरोध-प्रदर्शनों के बाद ही हम यह जान पाएँगे." वहीं, कांग्रेस विधायक नुरुल हुदा ने इस बिल को लेकर कहा, "हम देखेंगे कि यह बिल क्या है, और अगर यह धर्मों, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो हम इसका विरोध करेंगे.

गौरतलब है कि असम सरकार ने सोमवार (25 मई) को विधानसभा में "यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026" पेश किया. राज्य कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के लगभग दो हफ़्ते बाद यह कदम उठाया गया है. असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से यह बिल सदन में पेश किया. इस बिल पर 27 मई को चर्चा और इसे पारित करने की उम्मीद है. राज्य सरकार के मुताबिक अनुसूचित जनजातियाँ (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजातियाँ (मैदानी) UCC के दायरे से बाहर रहेंगी, और 'पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ और अनुष्ठान' भी इससे मुक्त रहेंगे.

मुख्यमंत्री सरमा ने पहले कहा था कि यह कानून मुख्य रूप से चार क्षेत्रों से संबंधित है, शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार, और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामले. यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद, असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जो UCC कानून लागू करेगा.