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'BJP के जीतने के बाद मियां की...' हिमंता बिस्वा सरमा की धमकी से अल्पसंख्यकों में दहशत!

Himanta Biswa Sarma Controversial Statement: असम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को टार्गेट करते हुए विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि "BJP दोबारा सत्ता में आती है तो मियां की कमर तोड़ देंगे." इस विवादित बयान के बाद अल्पसंख्यकों में डर की भावना है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:01 AM IST

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सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)

Assam News Today: असम विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दल वोटर्स को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. वहीं, अक्सर अपने कथित मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनावी सरगर्मियों के दौरान भी ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं. हिमंता बिस्वा सरमा ने चुनावी प्रचार के दौरान दिया गया विवादित बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, जबकि अल्पसंख्यकों मे एक डर का माहौल पैदा कर दिया है. 

दरअसल, हिमंता बिस्वा सरमा के हालिया बयान को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर "मियां" समुदाय को लेकर सख्त और आपत्तिजनक टिप्पणी की. उनके इस बयान को कई लोग मुस्लिम विरोधी और भड़काऊ बता रहे हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते शुक्रवार को असम के लखीमपुर जिले के धाकुखाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोबारा सत्ता में आती है, तो उनकी सरकार राज्य में "मियां" की कमर तोड़ देगी. 

हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक असम के स्थानीय लोगों की तरक्की के लिए काम किया है. विवादित मुख्यमंत्री सरमा के हवाले से कहा गया कि जो लोग बांग्लादेश से आए और उन्होंने असम की जमीन और घरों पर कब्जा कर लिया, उनकी सरकार ने राजनीतिक तौर पर उनके हाथ-पांव तोड़ दिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस बार उनकी सरकार बांग्लादेशी मियां की कमर तोड़ देगी ताकि वे असमिया लोगों के सामने आंख उठाने की हिम्मत न कर सकें.

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"मियां" को लेकर पहले दे चुके हैं विवादित बयान
गौरतलब है कि असम में "मियां" शब्द एक विवादित और कई बार अपमानजनक रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह आमतौर पर गैर-दस्तावेजी प्रवासियों, खासकर बंगाली मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल होता है, जिन पर अक्सर बांग्लादेश से अवैध रूप से आने का आरोप लगाया जाता है. हालांकि, दक्षिण एशियाई समाज में "मियां" शब्द का इस्तेमाल सम्मानजनक संबोधन के रूप में भी होता रहा है, लेकिन असम के संदर्भ में इसका इस्तेमाल अलग मायने रखता है. 

पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस मुद्दे पर कई आपत्तिजनक और विवादित बयान दे चुके हैं. हिमंता बिस्वा सरमा ने यहां तक कहा था कि  "मियां" को तकलीफ देना उनका काम है. इतना ही नहीं सरमा ने "मियां" को परेशान करने वाले और रिक्शेवालों को कम किराया देने के लिए लोगों को उकसाया और दावा किया कि उनके ऐसा करने से वह असम छोड़कर चले जाएंगे. साथ ही, उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे "मियां मुसलमानों" के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए आवेदन करें.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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