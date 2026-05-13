असम में लागू होगा UCC; शपथ लेते ही CM हिमंता ने कर दिया बड़ा ऐलान, मचा बवाल

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने और चुनावी वादों को पूरा करने पर काम करेगी. उन्होंने असम की पहचान और सुरक्षा को प्राथमिकता बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बुधवार (13 मई) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि असम में NDA 3.0 की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेगी और BJP के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करेगी. वहीं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ बदरुद्दीन अजमल ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर असम में UCC लागू करने की कोशिश की गई तो उसका विरोध किया जाएगा.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अब जब बंगाल में हमारी (BJP की) सरकार है, तो असम ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे सामने कई आम मुद्दे हैं. पश्चिम बंगाल और असम की सरकारें हमारे राज्यों के विकास के लिए कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकती हैं. पिछले 60 सालों में ऐसा नहीं था. भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है. कल शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के CM की मौजूदगी, और पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमारे प्रति जिस तरह का प्यार दिखाया, उससे पूर्वोत्तर के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जगती है."
उन्होंने कहा, "असम की पहचान और सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम होगी." "हम असम को इस तरह से विकसित करने पर भी काम करेंगे कि हम देश के विकास में योगदान दे सकें. हमारी राजनीति असम और वहां के लोगों की पहचान के इर्द-गिर्द ही घूमेगी," उन्होंने आगे कहा उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात, ये दो ही ऐसे राज्य बने जिन्होंने UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लागू किया है.
गौरतलब है कि देश भर के मुस्लिम समाज और संगठन UCC का विरोध करते हैं, उनका कहना है कि UCC लागू होने से धार्मिक अधिकारों पर असर होगा. इसके साथ ही मुस्लिम समाज की शिकायत है कि UCC में हिंदू समुदाय के एक समूह को आदिवासी होने के बहाने बड़ी छूट देते हुए उसे UCC कानून से बाहर रखा जाता है, यानी आदिवासियों पर UCC लागू नहीं होगा.