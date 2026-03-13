Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3139601
Zee SalaamIndian Muslimहिमंता बिस्वा ने कहा, गलती हुई थी लेकिन फिर मुसलमानों पर गोली चलाने वाला वीडियो पोस्ट करूँगा

हिमंता बिस्वा ने कहा, गलती हुई थी लेकिन फिर मुसलमानों पर गोली चलाने वाला वीडियो पोस्ट करूँगा

Assam CM on Muslim Men Being Shot Video: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से गोली मारते हुए वीडियो को फिर से पोस्ट करने का ऐलान किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर हिमंता बिस्वा सरमा पर धुव्रीकरण और सांप्रदायिक राजनीति कर सत्ता हासिल करने के आरोप लगने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस अप्रैल माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा सरमा पर अक्सर धुव्रीकरण के आरोप लगते रहे हैं. बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें वह मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया से लेकर दुनियाभार में हिमंता बिस्वा सरमा की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद इसे बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हटा दिया था. अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह इस वीडियो को फिर से पोस्ट करेंगे, लेकिन इस बार उसमें दिखाए गए लोगों को "बांग्लादेशी" बताया जाएगा.

गुरुवार (12 मार्च) को आज तक चैनल से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विडियो को लेकर बड़ा बयान दिया. हिमंता बिस्वा सरमा ने मुसलमानों को गोली मारने वाली वीडियो "सही" करार दिया था, लेकिन उसमें जिन लोगों को दिखाया गया था उन्हें "बांग्लादेशी" बताया जाना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया

इस पर जब हिमंता बिस्वा सरमा से कहा गया कि वह न तो बांग्लादेशी नागरिकों पर और न ही अवैध प्रवासियों पर गोली चला सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक गोलीबारी थी. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "ऐसा इसलिए ताकि बांग्लादेशी असम में घुसपैठ न करें, असम के मुख्यमंत्री को उन पर प्रतीकात्मक रूप से गोली चलानी होगी."

हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि वीडियो इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें "बांग्लादेशी" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे वह "कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत" हो गया था. सरमा ने दावा किया, "हम इसे ठीक करेंगे और फिर से पोस्ट करेंगे."

इतना ही नहीं असम सीएम हंसते हुए कहा कि इसी वीडियो को संशोधित कर बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं बल्कि, उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया जाएगा. ये बयान ऐसे समय आए हैं जब असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. 

बता दें, इस वीडियो को 7 फरवरी को बीजेपी की असम इकाई के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया था. वीडियो में बीजेपी नेता के राइफल संभालने के कुछ असली दृश्य दिखाई देते हैं. इस वीडियो में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें सरमा को मुसलमानों पर निशाना लगाते हुए दिखाया गया था. 

वीडियो में कई विवादित नारे भी दिए गए थे. इनमें "विदेशी मुक्त असम, कोई दया नहीं", "तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए?" और "बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं" जैसे वाक्य शामिल थे. सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने के बाद इस वीडियो क्लिप को हटा दिया गया.

इस वीडियो को लेकर कांग्रेस की असम इकाई और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी. 

इससे पहले 11 फरवरी को हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह और उनकी पार्टी असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हम असमिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों और मिया मुसलमानों के खिलाफ हैं." उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो में दिखाई गई तस्वीर में "बांग्लादेशी और भारतीय मुसलमानों के बीच फर्क साफ होना चाहिए था."

यह भी पढ़ें: मौलाना तौकीर रज़ा को बेल मिलेगी या जेल? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Assam newshimanta biswa sarma newsmuslim news

Trending news

Assam news
"गलती हुई थी लेकिन फिर मुसलमानों पर गोली चलाने वाला वीडियो पोस्ट करूँगा"
Bihar News
मधेपुरा में विनोद की हैवानियत, गहने लेने आई मुस्लिम महिला और बेटी पर फेंका तेजाब
Ramadan 2026
रमज़ान के पहले दो अशरे में करोड़ों से ज्यादा लोगों ने किया उमराह, रिपोर्ट
UP News
UP News: मदरसों की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब
Iran IRGC Missile Attack Claim
अमेरिकी विमानवाहक पोत Abraham Lincoln पर ईरान ने किया हमला! जानें US ने क्या कहा?
Sambhal news
“मुसलमानों को धमकाना बंद करो”, संभल CO के बयान पर भड़के ओवैसी के सिपाही
Pakistan Airstrike Afghanistan
जुमे की नमाज़ से पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला, भड़का तालिबान
UP News
मौलाना तौकीर रज़ा को बेल मिलेगी या जेल? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
turkey news
तुर्की में फिर कांपी धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग घरों से बाहर निकले
iran us conflict
ईरान ने मिसाइल से गिराया अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान? जानें ट्रंप प्रशासन का जवाब