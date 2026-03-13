हिमंता बिस्वा ने कहा, गलती हुई थी लेकिन फिर मुसलमानों पर गोली चलाने वाला वीडियो पोस्ट करूँगा

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस अप्रैल माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा सरमा पर अक्सर धुव्रीकरण के आरोप लगते रहे हैं. बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें वह मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया से लेकर दुनियाभार में हिमंता बिस्वा सरमा की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद इसे बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हटा दिया था. अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह इस वीडियो को फिर से पोस्ट करेंगे, लेकिन इस बार उसमें दिखाए गए लोगों को "बांग्लादेशी" बताया जाएगा.

बंदूक वाले AI वीडियो पर मेरी टिप्पणी pic.twitter.com/32qULmd7Wn Add Zee News as a Preferred Source — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 12, 2026

गुरुवार (12 मार्च) को आज तक चैनल से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विडियो को लेकर बड़ा बयान दिया. हिमंता बिस्वा सरमा ने मुसलमानों को गोली मारने वाली वीडियो "सही" करार दिया था, लेकिन उसमें जिन लोगों को दिखाया गया था उन्हें "बांग्लादेशी" बताया जाना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया

इस पर जब हिमंता बिस्वा सरमा से कहा गया कि वह न तो बांग्लादेशी नागरिकों पर और न ही अवैध प्रवासियों पर गोली चला सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक गोलीबारी थी. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "ऐसा इसलिए ताकि बांग्लादेशी असम में घुसपैठ न करें, असम के मुख्यमंत्री को उन पर प्रतीकात्मक रूप से गोली चलानी होगी."

हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि वीडियो इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें "बांग्लादेशी" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे वह "कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत" हो गया था. सरमा ने दावा किया, "हम इसे ठीक करेंगे और फिर से पोस्ट करेंगे."

इतना ही नहीं असम सीएम हंसते हुए कहा कि इसी वीडियो को संशोधित कर बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं बल्कि, उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया जाएगा. ये बयान ऐसे समय आए हैं जब असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

बता दें, इस वीडियो को 7 फरवरी को बीजेपी की असम इकाई के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया था. वीडियो में बीजेपी नेता के राइफल संभालने के कुछ असली दृश्य दिखाई देते हैं. इस वीडियो में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें सरमा को मुसलमानों पर निशाना लगाते हुए दिखाया गया था.

वीडियो में कई विवादित नारे भी दिए गए थे. इनमें "विदेशी मुक्त असम, कोई दया नहीं", "तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए?" और "बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं" जैसे वाक्य शामिल थे. सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने के बाद इस वीडियो क्लिप को हटा दिया गया.

इस वीडियो को लेकर कांग्रेस की असम इकाई और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी.

इससे पहले 11 फरवरी को हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह और उनकी पार्टी असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हम असमिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों और मिया मुसलमानों के खिलाफ हैं." उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो में दिखाई गई तस्वीर में "बांग्लादेशी और भारतीय मुसलमानों के बीच फर्क साफ होना चाहिए था."

यह भी पढ़ें: मौलाना तौकीर रज़ा को बेल मिलेगी या जेल? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई