Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3068340
Zee SalaamIndian Muslimअसम में 40 फीसद से ज्यादा हो सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी; CM हिमंत का दावा

असम में 40 फीसद से ज्यादा हो सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी; CM हिमंत का दावा

Assam CM on Muslim Population: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि अगले सेंसस में राज्य में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी 40 प्रतिशत से ज़्यादा हो सकती है. सीएम के इस बयान के बाद विवाद होना तय माना जा रहा है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:35 AM IST

Trending Photos

असम में 40 फीसद से ज्यादा हो सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी; CM हिमंत का दावा

Assam News: साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच बंगाल से लेकर असम में मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ही मुस्लिम ध्रुवीकरण का अभियान शुरू कर चुके हैं. उन्होंने अपने इस दावे को दोहराया कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलावों से इसकी आबादी का प्रोफाइल काफी बदल सकता है और कहा कि अगली जनगणना में असम की आबादी में "बांग्लादेशी मुसलमानों" का अनुपात लगभग 40 फीसद तक पहुंच सकता है.

एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान रिपोर्टरों से बात करते हुए, CM सरमा ने कहा कि आने वाली जनगणना असम के लिए "दुर्भाग्यपूर्ण खबर" लाएगी और आरोप लगाया कि बांग्लादेशी मूल के मुस्लिमों की आबादी दशकों से लगातार बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा, "जनगणना से पता चलेगा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या राज्य की आबादी का लगभग 40 परसेंट तक पहुंच सकती है." मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली जुलाई में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा ग्रोथ रेट जारी रहा, तो 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी लगभग हिंदू आबादी के बराबर हो सकती है.

असम में मुसलमानों की आबादी
2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 12 लाख थी. इसमें से करीब 1 करोड़ 7 लाख लोग मुसलमान थे. यानी मुसलमानों की जनसंख्या 34 फीसद थी. वहीं करीब 1 करोड़ 92 लाख लोग हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61 फीसद हैं. देश भर में जनगणना, जो पहले 2021 के लिए तय थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टाल दी गई, अब दो फेज़ में की जाएगी. घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला
मुख्यमंत्री सरमा ने असम में वोटर लिस्ट में चल रहे खास गहन बदलाव का भी ज़िक्र किया और कहा कि सभी BJP MLA और बूथ-लेवल एजेंटों को तय कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए किसी भी "संदिग्ध व्यक्ति" की पहचान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा, "हम यह पक्का करने की कोशिश करेंगे कि शक वाले मुस्लिम वोटों की पहचान की जाए और उन्हें हटाया जाए. MLA और बूथ-लेवल एजेंटों से फॉर्मल तौर पर आपत्ति जताने के लिए कहा गया है." विपक्ष के उन आरोपों को खारिज करते हुए कि जो वोटर BJP को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें जानबूझकर लिस्ट से हटाया जा रहा है, CM सरमा ने कहा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि एलिजिबल वोटरों को बाहर रखा गया है, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय संबंधित फॉर्म जमा करके अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Assam newsAssam CM on Muslim PopulationAssam CM on Bangladeshi Muslims

Trending news

Assam news
असम में 40 फीसद से ज्यादा हो सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी; CM का बड़ा दावा
iran news
ईरान की सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रदर्शनकारियों ने घेरा; ट्रंप की धमकी के....'
Pakistan News
पाकिस्तान में 63 परसेंट युवा को नसीब न हुआ स्कूल जाना, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
Pakistan News
पाकिस्तान में चर्च पर हमला, दहशत में ईसाई समुदाय, सुरक्षा की कर रहे मांग
muslim news
क्या यह सही हो रहा है, हर की पौड़ी पर गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन!
muslim news
फैज-ए-इलाही के बाद अब इस मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर? हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
muslim news
Bihar: गहने की दुकानों में बुर्का, हिजाब बैन पर मचा बवाल, AIMIM ने किया विरोध
muslim news
"मुसलमानों और आदिवासियों का नरसंहार करने की तैयारी", प्रकाश राज का बयान हो रहा वायरल
muslim news
"मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए"; भाजपा के इस नेता के विवादित बयान पर मचा बवाल
amu news
AMU में महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!