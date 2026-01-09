असम में 40 फीसद से ज्यादा हो सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी; CM हिमंत का दावा

Assam News: साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच बंगाल से लेकर असम में मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ही मुस्लिम ध्रुवीकरण का अभियान शुरू कर चुके हैं. उन्होंने अपने इस दावे को दोहराया कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलावों से इसकी आबादी का प्रोफाइल काफी बदल सकता है और कहा कि अगली जनगणना में असम की आबादी में "बांग्लादेशी मुसलमानों" का अनुपात लगभग 40 फीसद तक पहुंच सकता है.

एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान रिपोर्टरों से बात करते हुए, CM सरमा ने कहा कि आने वाली जनगणना असम के लिए "दुर्भाग्यपूर्ण खबर" लाएगी और आरोप लगाया कि बांग्लादेशी मूल के मुस्लिमों की आबादी दशकों से लगातार बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा, "जनगणना से पता चलेगा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या राज्य की आबादी का लगभग 40 परसेंट तक पहुंच सकती है." मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली जुलाई में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा ग्रोथ रेट जारी रहा, तो 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी लगभग हिंदू आबादी के बराबर हो सकती है.

असम में मुसलमानों की आबादी

2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 12 लाख थी. इसमें से करीब 1 करोड़ 7 लाख लोग मुसलमान थे. यानी मुसलमानों की जनसंख्या 34 फीसद थी. वहीं करीब 1 करोड़ 92 लाख लोग हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61 फीसद हैं. देश भर में जनगणना, जो पहले 2021 के लिए तय थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टाल दी गई, अब दो फेज़ में की जाएगी. घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती होगी.

सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला

मुख्यमंत्री सरमा ने असम में वोटर लिस्ट में चल रहे खास गहन बदलाव का भी ज़िक्र किया और कहा कि सभी BJP MLA और बूथ-लेवल एजेंटों को तय कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए किसी भी "संदिग्ध व्यक्ति" की पहचान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा, "हम यह पक्का करने की कोशिश करेंगे कि शक वाले मुस्लिम वोटों की पहचान की जाए और उन्हें हटाया जाए. MLA और बूथ-लेवल एजेंटों से फॉर्मल तौर पर आपत्ति जताने के लिए कहा गया है." विपक्ष के उन आरोपों को खारिज करते हुए कि जो वोटर BJP को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें जानबूझकर लिस्ट से हटाया जा रहा है, CM सरमा ने कहा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि एलिजिबल वोटरों को बाहर रखा गया है, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय संबंधित फॉर्म जमा करके अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

