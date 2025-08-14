Assam सरकार गैर-मुस्लिमों को क्यों बांट रही है हथियारों के लाइसेंस; CM ने दी सफाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2880703
Zee SalaamIndian Muslim

Assam सरकार गैर-मुस्लिमों को क्यों बांट रही है हथियारों के लाइसेंस; CM ने दी सफाई

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों के मूल निवासियों को हथियारों के लाइसेंस देने की योजना शुरू की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

Assam सरकार गैर-मुस्लिमों को क्यों बांट रही है हथियारों के लाइसेंस; CM ने दी सफाई

Assam News: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने हथियारों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विपक्षी दलों के जरिए इस योजना का पहले विरोध किया जा चुका है. विपक्ष का इल्जाम था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आम लोगों में हथियार बांटना चाहते हैं, जिससे राज्य में हिंसा और बढ़ेगी. हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी सरकार हथियार नहीं बल्कि हथियारों के लिए लाइसेंस देगी. 

दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (14 अगस्त) को आधिकारिक तौर पर हथियार लाइसेंस देने का ऐलान किया. उन्होंने इस बात की पुष्टि की उनकी सरकार सिर्फ हथियारों के लिए लाइसेंस प्रदान करेगी, हथियार नहीं देगी. असम सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद असम के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों और कमजोर आबादी के अंदर सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है. 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 'सेतु पोर्टल' के तहत नागरिक सेवा के रूप में हथियार लाइसेंस सेवाओं का आधिकारिक तौर पर शुरुआत किया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले राज्य के मूल निवासी अब हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया क्यों दे रहे हैं हथियारों के लाइसेंस?
उन्होंने आगे कहा कि असम के कई इलाकों में जातीय या सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, और जनसांख्या परिवर्तनों ने राज्य के मूल निवासियों के लिए खतरा पैदा किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वहां के मूल निवासी हथियारों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार का मकसद है कि असम के मूल निवासियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाकर इलाके में शांति स्थापित करना है. 

हथियारों के लाइसेंस देने से पहले इन चीजों की होगी जांच!
उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुरक्षा मूल्यांकन, सत्यापन और जाँच समेत सभी नियमों का अनुपालन शामिल है. यहां हथियारों के लाइसेंस के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो असम के मूल निवासी हैं या भारत के मूल नागरिक हैं. 

असम में कौन कर सकता है हथियारों के लाइसेंस के लिए आवेदन?
हथियारों के लिए आवेदन करने वाले लोग अपने ऊपर वास्तविक खतरा महसूस कर रहे हो और जिला आवेदन करने वाले लोग किसी संवेदनशील इलाके में रहते हो, जिसे जिलाधिकारी ने उस इलाके संवेदनशील इलाके के तौर पर पंजिकृत किया हो.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

TAGS

Assam newsmuslim newsToday NewsCM Himanta Weapon LicenseAssam Weapon License

Trending news

Assam news
Assam सरकार गैर-मुस्लिमों को क्यों बांट रही है हथियारों के लाइसेंस; CM ने दी सफाई
Jammu Kashmir cloud burst incident
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में बादल फटने से 10 लोगों की मौत, भारी तबाही होने की आशंका
Jalgaon
Jalgaon: सुलेमान की हत्या पर गुस्से में मुसलमान; पूछा, क्या मौत होती है प्यार की सजा
Prophet Muhammad
जब मोहम्मद (स.) को पहली बार गारे हिरा में जिबरील दिखे, तो क्या-क्या हुआ?
Arab League on Greater Israel
इन मुस्लिम देशों पर कब्जा कर 'ग्रेटर इजरायल' बनाना चाहते हैं नेतन्याहू, अरब लीग ने..
madhya pradesh news
Chhindwara: मुस्लिम समुदाय ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों ने दिया देशभक्ति का पैगाम
Uttar Pradesh news
हथियारों की खरीद-फरोख्त मामले में मस्जिद के इमाम समेत 5 लोग गिरफ्तार...
Netanyahu
Netanyahu के खिलाफ सड़कों उतरे इजराइली लड़ाकू पायलट, की ये बड़ी मांगे
AMU
AMU फीस हाइक प्रोटेस्ट को दिया जा रहा है देश विरोधी रंग! जानें पूरा मामला
Chhattisgarh Waqf Board
मस्जिदों पर तिरंगा लगाने के फरमान, नाराज हुए AIMIM विधायक, काटा जमकर बवाल
;