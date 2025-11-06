Advertisement
मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लिया है, मदरसों पर डालो ताले, असम CM का बड़ा बयान

Assam CM on Madarsa: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मदरसों पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि मुल्ला बनाने का ठेका उन्होंने नहीं लिया है. इसलिए उन्होंने अधिकारियों को मदरसे बंद करने का आदेश दिया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 06, 2025, 06:14 AM IST

Assam CM on Madarsa: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा अकसर अपने हिंदू-मुस्लिम से मुताल्लिक दिए गए बयानों और फैसलों के लिए जाने जाते हैं. सीएम पर अकसर इल्जाम लगता है कि वह एक समुदाय के खिलाफ फैसले लेते हैं. अब उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह मदरसों पर ताले डालने की बात कर रहे हैं. इस बयान की काफी मजम्मत हो रही है.

क्या बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा?

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने मुल्ला बनाने का ठेका नहीं लिया है. इन मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, फिर चाहे हंगामा हो. अहम बात तो यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सीएम मंच से इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का विज़न मदरसा मॉडर्नाइजेशन है, वहीं दूसरी ओर उनके सीएम मदरसों पर ताला डालना चाहते हैं.

असम के सीएम कहते हैं कि एक बार अधिकारी मेरे पास फाइल लेकर आए और बोले कि साहब मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपके साइन चाहिए. मैंने बोला दोबारा बोलो ये क्या है, उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षक को वेतन देना है.

क्या हमने लिया है मुल्ला बनाने का ठेका?

असम सीएम ने आगे कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि ये मदरसे क्या होते हैं? बोले, मदरसा से मुल्ला बनते हैं. मदरसा से क्या होता है, बोले मुल्ला बनते हैं. तब मैंने अधिकारी को बोला कि क्या क्या हमने मुल्ला बनाने का ठेका लिया हुआ है?. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं साहब ये तो 1937 से चल रहा है. हमें मदरसा को वेतन देना होता है.

आज से ही बंद कर दो सभी मदरसे

असम सीएम आगे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? तो वे बोले कि बहुत हल्ला होगा. तो मैंने कहा कि हल्ला होगा तो मज़ा आएगा. आज से सभी मदरसे बंद कर दो. असम सीएम के इस बयान की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है, वहीं कुछ लोग उनकी हिमायत में भी खड़े नज़र आ रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Assam, Assam CM, Assam Madarsa, muslim news

