Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015048
Zee SalaamIndian Muslim

Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान

Assam CM on NCERT: असम के सीएम ने एनसीईआरटी में हुए बदलाव पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला सुनकर उन्हें काफी खुशी हुई है. टीपू, ईपू को मारो, उसे समुंद्र में फेंक दो.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:02 AM IST

Trending Photos

Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान

Assam CM on NCERT: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्कूल की इतिहास की किताबों में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के जरिए किए गए संशोधनों का स्वागत किया है, जिसमें मुग़ल सम्राट अकबर और मैसूर के शासक Tipu Sultan के नाम से "महान" शब्द हटा दिया गया है.

क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?

सरमा ने कहा कि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये संशोधन लागू किए गए हैं या नहीं, लेकिन अगर यह हुआ है तो यह एक अच्छा कदम है. उन्होंने Tipu Sultan के बारे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "Tipu Ipu को मारो एकदम, जहां भेजना है, वहां ही भेज दो. समुद्र में फेंक दो." 

एनसीईआरटी को मेरी तरफ से शुक्रिया

उन्होंने ANI को आगे बताया, "मैंने यह नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं. अगर उन्होंने किया है, तो NCERT को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद."

Add Zee News as a Preferred Source

आरएसएस नेता के बयान के बाद टिप्पणी

यह टिप्पणियां उस वक्त आईं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता सुनील अंबेकर ने कहा कि इतिहास की पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं. उनके अनुसार अब पाठ्यपुस्तकों में अकबर द ग्रेट या Tipu Sultan the Great नहीं लिखा गया है. अंबेकर ने कहा, "मैं देख सकता हूं कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं और भविष्य में और बदलाव भी हो सकते हैं. लेकिन अब इसमें अकबर द ग्रेट और Tipu Sultan the Great नहीं हैं."

अंबेकर ने यह भी बताया कि ये बदलाव किसी व्यक्ति को इतिहास से हटाने के लिए नहीं किए गए हैं. उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ऐतिहासिक घटनाओं और उनके परिणामों से अवगत रहें. उन्होंने कहा, "कई बदलाव किए गए हैं, हालांकि किसी को इन किताबों से नहीं हटाया गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कृत्यों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि हम किसके कारण पीड़ित हुए और किससे हमें मुक्त होना चाहिए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Assammuslim newshindi news

Trending news

Assam
Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान
gaza
Gaza में सीज़फायर के बावजूद हर रोज मर रहे हैं 2 बच्चे; आंकड़ा कर देगा हैरान
Zeeshaan Siddique
Zeeshan Siddique की Y-Category सिक्योरिटी ली गई वापस; कमिश्नर को लिखा खत
Israel
Israel ने Hamas के 5 सीनियर लीडर्स को उतारा मौत के घाट, गाज़ा में किए भयानक हमले
Hamas
Hamas दूसरे देशो में भी बढ़ा रहा था अपनी ताकत, मोसाद ने किया बड़ा खुलासा
Kashmir
J&K: मुस्लिम छात्रों को नहीं हिंदुओं को मिले एडमिशन, राज्यपाल के पास पहुंचे BJP नेता
UP News
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आजम खान तक…मदनी बोले- 'सरकार कर रही मुसलमानों का दमन'
Gaza News
Gaza की पहचान मिटाने की साजिश? Israel की फौज 17,000 पुरातात्विक धरोहरें लेकर फरार
Gaza News
US की मेहरबानी, इजरायल का जुल्म! यहूदी फौज की बमबारी में 24 फिलिस्तीनियों की मौत
Pakistan News
कराची HC बना रणभूमि; 27वें संशोधन के खिलाफ वकीलों और पुलिस में चले जमकर लात घूंसे