Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान

Assam CM on NCERT: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्कूल की इतिहास की किताबों में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के जरिए किए गए संशोधनों का स्वागत किया है, जिसमें मुग़ल सम्राट अकबर और मैसूर के शासक Tipu Sultan के नाम से "महान" शब्द हटा दिया गया है.

क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?

सरमा ने कहा कि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये संशोधन लागू किए गए हैं या नहीं, लेकिन अगर यह हुआ है तो यह एक अच्छा कदम है. उन्होंने Tipu Sultan के बारे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "Tipu Ipu को मारो एकदम, जहां भेजना है, वहां ही भेज दो. समुद्र में फेंक दो."

एनसीईआरटी को मेरी तरफ से शुक्रिया

उन्होंने ANI को आगे बताया, "मैंने यह नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं. अगर उन्होंने किया है, तो NCERT को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद."

आरएसएस नेता के बयान के बाद टिप्पणी

यह टिप्पणियां उस वक्त आईं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता सुनील अंबेकर ने कहा कि इतिहास की पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं. उनके अनुसार अब पाठ्यपुस्तकों में अकबर द ग्रेट या Tipu Sultan the Great नहीं लिखा गया है. अंबेकर ने कहा, "मैं देख सकता हूं कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं और भविष्य में और बदलाव भी हो सकते हैं. लेकिन अब इसमें अकबर द ग्रेट और Tipu Sultan the Great नहीं हैं."

अंबेकर ने यह भी बताया कि ये बदलाव किसी व्यक्ति को इतिहास से हटाने के लिए नहीं किए गए हैं. उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ऐतिहासिक घटनाओं और उनके परिणामों से अवगत रहें. उन्होंने कहा, "कई बदलाव किए गए हैं, हालांकि किसी को इन किताबों से नहीं हटाया गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कृत्यों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि हम किसके कारण पीड़ित हुए और किससे हमें मुक्त होना चाहिए.