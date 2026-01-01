अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी सरकार, असम CM का बड़ा ऐलान

Assam: असम के सीएम ने ऐलान किया है कि वह घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को तेज करेंगे. ज्ञात हो कि सरकार के एक्शन पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं. आरोप लगते रहे हैं कि डिपोर्टेशन में भारतीयों को बांग्लादेश भेज दिया गया.
Trending Photos
Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार साल 2026 में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि असम को बिना दस्तावेज़ वाले विदेशी नागरिकों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा. बता दें, सरकार के जरिए डिपोर्टेशन पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं. आरोप लगते रहे हैं कि इस डिपोर्टेशन में ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी डिपोर्ट किया गया जो भारतीय थे.
सोशल मीडिया पर असम के सीएम ने पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि साल 2025 में राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए बड़े पैमाने पर पुश-बैक अभियान चलाया था और आने वाले साल में इस ऑपरेशन को और ज्यादा सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने लिखा, "2026 में हम इस प्रयास में और भी कठोर होंगे और ज्यादा लोगों को वापस भेजेंगे." सरमा ने यह भी बताया कि मंगलवार रात 18 अवैध घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेजा गया.
मुख्यमंत्री लगातार यह कहते रहे हैं कि अवैध घुसपैठ असम की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और कानून को बिना किसी समझौते के लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरमा ने पहले भी कहा है कि अवैध घुसपैठ लंबे वक्त से असम की एक बड़ी समस्या रही है, खासकर सीमावर्ती जिलों में. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करने में नाकाम रहीं. मुख्यमंत्री ने हाल के प्रशासनिक कदमों, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और राज्य पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल को जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई का श्रेय दिया.
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार असम समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अवैध विदेशियों की पहचान, नाम हटाने और उन्हें देश से बाहर भेजने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि असम की सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार और जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने को लेकर यह नया ऐलान ऐसे समय में आया है, जब राज्य 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा चुनावी राजनीति के अहम मुद्दे बने रहेंगे. भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लगातार अवैध माइग्रेशन के खिलाफ सख्त रुख को अपनी प्रमुख नीति के रूप में पेश करती रही है.