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असम चुनाव में मुस्लिम वोट बना किंगमेकर, किसके पक्ष में जाएगा फैसला?

Assam Election Voting: असम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभा रहा है. कांग्रेस और AIUDF अलग-अलग मैदान में हैं, जिससे वोट बंटने की संभावना है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में जाते हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:49 AM IST

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असम चुनाव में मुस्लिम वोट बना किंगमेकर, किसके पक्ष में जाएगा फैसला?

Assam Election 2026: केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए आज 9 अप्रैल को वोटिंग हो रही है. असम की 126 सीटों के लिए अभी मतदान चल रहा है. अब तक 17 फीसद से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं. लोग बड़ी संख्या में कतारों में खड़े होकर अपने वोट डाल रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने भी कतार में खड़े होने के बाद अपना वोट डाला. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. इसी बीच, AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी अपना वोट डाला है. धुबरी विधानसबा सीट से बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं. आज बदरुद्दीन अजमल का चुनावी भविष्य EVM में बंद हो जाएगा. इस बीच, मुस्लिम वोटों को लेकर एक बहस छिड़ गई है. क्या मुस्लिम वोट एकमुश्त पड़ेंगे, या वे बंट जाएंगे? अगर मुस्लिम वोट सचमुच बंट जाते हैं, तो इसका फायदा किस पार्टी को होगा?

इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि असम की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 35 फीसद है. अगर यह वोट किसी एक ही पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से एकजुट हो जाता है, तो उस पार्टी की जीत लगभग तय हो जाएगी. हालांकि, पिछले दो चुनावों में मुस्लिम वोटों में बंटवारा देखा गया है. इस बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला है. असम में 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का दबदबा रहा है. लेकिन, हाल ही में राज्य में सीटों के परिसीमन का काम किया गया. इसके बाद ऐसी सीटों की संख्या घटकर सिर्फ़ 22 रह गई है. दूसरे शब्दों में अब मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव केवल 22 सीटों पर ही रह गया है. जैसे धुबरी, बारपेटा और गोलपारा में मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को तय करने की स्थिति में बने हुए हैं.

कांग्रेस और AIUDF भिड़ंत
गौरतलब है कि कांग्रेस और AIUDF अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. 2021 में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिस कदम से मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक एकजुट हो गया था. हालांकि, इस बार उनके अलग होने से मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना बढ़ गई है. इस स्थिति का सीधा फ़ायदा BJP को मिल सकता है, जो पहले ही अपना वोट बैंक मज़बूत कर चुकी है. AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. उनकी पार्टी सिर्फ़ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 

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असम में AIUDF की मजबूत पकड़
असम के उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है. 2005 में अपनी स्थापना के बाद से AIUDF ने लगातार अपना जनाधार बढ़ाया है. लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनावों में अजमल की हार ने उनकी राजनीतिक पकड़ की मज़बूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दूसरी तरफ, कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश कर रही है. पार्टी को उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम मतदाता एक बार फिर उसके साथ एकजुट होंगे. लेकिन, केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और असम में AIUDF, दोनों ही अपनी-अपनी ताकत दिखाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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