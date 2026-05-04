असम में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस की बचाई लाज, जानें कितने सीटों पर हैं आगे?

Assam Assembly Election Result 2026: असम विधानसभा सभा की 126 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. यहां की सभी सीटों पर बीते माह 9 अप्रैल को चुनाव हुआ और नतीजे आज यानी सोमवार (4 मई) को आएगा. शाम तक यह कंफर्म हो जाएगा कि अगले पांच साल तक असम की बागडोर किसके हाथ में रहेगी.

ताजा रूझानों तक असम की 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है. इसी तरह बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BOPF) और असम गण परिषद (AGP) 10, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) 2 और रायजोर दल (RJRD) एक सीट पर आगे है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, असम की कई सीटों पर कई राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. रूझानों में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस की लाज बचा ली है. कांग्रेस जिन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, उनमें से 19 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रहे हैं. जबकि महज 6 सीटों पर ही बहुसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.