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Zee SalaamIndian Muslimअसम में मुसलमानों ने कांग्रेस की बचा ली लाज, इतनी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आगे

असम में मुसलमानों ने कांग्रेस की बचा ली लाज, इतनी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आगे

Congress Muslim Candidates Performance: असम में वोटों की गिनती के बीच कांग्रेस जिन सीटों पर आगे है, उनमें बड़ी संख्या मुस्लिम उम्मीदवारों की है. करीब 24 सीटों में से 19 पर मुस्लिम कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 04, 2026, 11:28 AM IST

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असम में मुसलमानों ने कांग्रेस की बचा ली लाज, इतनी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आगे

Assam Election Results 2026: असम विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन 99 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं कांग्रेस करीब 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा अन्य छोटी पार्टियां भी 1-2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही हैं. इन रुझानों में एक खास बात यह सामने आई है कि कांग्रेस जिन 24 सीटों पर आगे है, उनमें से लगभग 19 सीटों पर उसके मुस्लिम उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. यानी कांग्रेस के प्रदर्शन में इन उम्मीदवारों की अहम भूमिका नजर आ रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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