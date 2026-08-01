/असम बाढ़: मुसलमानों की राहत से भी परहेज; हिंदुओं को याद दिलाया जा रहा इतिहास!

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नई दिल्ली: भारत का असम राज्य इस वक़्त सैलाब की चपेट में है. कई जिलों में जन-जीवन ठप्प पड़ा है. अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं. सरकार, गैर-सरकारी संगठन और निजी स्तर पर लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. लेकिन इस संकट के वक़्त भी राज्य में सांप्रदायिक ताकतें सरगर्म हैं, और अपना काम कर रही हैं. वो बाढ़ राहत में भी हिन्दू-मुसलमान एंगल निकाल ले रहे हैं. उन्हें मुसलमानों की राहत से भी दिक्कत है, इसलिए सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों की राहत सामग्री का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं.
मौलाना बदरुद्दीन अजमल की राहत पर सवाल
दरअसल, असम में आए इस भीषण सैलाब में कई मुस्लिम तंजीम राहत बांटने का काम कर रही हैं. इनके साथ मिलकर असम के AIUDF के सद्र और पूर्व सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने अब तक करोड़ों रुपए बाढ़ पीड़ितों के बीच बाँट दिए हैं. उन्होंने आगे भी 5 करोड़ की सहायता बाढ़ पीड़ितों को देने का ऐलान किया है. वो खुद अपनी मेडिकल टीम के साथ लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, और बीमार लोगों का इलाज करा रहे हैं. उन्हें मुफ्त में तिब्बी मदद और दवा दिला रहे हैं. मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस वक़्त बाढ़ पीड़ितों के बीच मसीहा बनकर घूम रहे हैं. वो हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और एकता की मिसाल बने हुए हैं. लेकिन ये बात कई लोगों को रास नहीं आ रही है. लोग ऐसे नाजुक हालात में भी सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं. हिंदू-मुसलमानों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं.
असम के हिंदू सुरक्षा सेना नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने एक लेटर जारी कर लोगों से अपील की है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के करोड़ों रुपए की मदद असम के असमिया लोग न लें. यह असमिया लोगों के लिए ठीक नहीं है. लेटर में कहा गया है कि बदरुद्दीन अजमल असम की राष्ट्रीय पहचान को सिर्फ 2 करोड़ रुपये में सौदा नहीं करेंगे.
इस आधार पर किया जा रहा है विरोध
संगठन के सेक्रेटरी मिथुन दास ने कहा है, "अजमल के दक्षिणी असम में हाल ही में आई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2 करोड़ रुपये दान करने के बाद कुछ लोगों की खुदकुशी जैसी ज़िद को देखते हुए सेना को ऐसी अपील करने पर मजबूर होना पड़ा है. अजमल हज़ारों करोड़ रुपये के मालिक हैं, और वे मदद के तौर पर सिर्फ 2 करोड़ रुपये दे पाए हैं, जो कई लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन खुद अजमल के लिए बहुत छोटी रकम है."
मिथुन दास ने कहा, "अजमल के अलावा सत्संग ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये दान किए हैं. जाने-माने बिज़नेसमैन अनिल दास ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये दान किए हैं. अगर अजमल 2 करोड़ रुपये या 2,000 करोड़ रुपये भी दान दे दें, तो भी असम में मूल निवासियों के ख़िलाफ़ मिया लोगों के हमले या हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों के सदियों पुराने हमले की सच्चाई खत्म नहीं होगी. लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग अब उस सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में अजमल की मदद मांगने के लिए असम में कोई भी मूल निवासी या हिंदू नहीं बचेगा."
भाईचारे को तोड़ने की कोशिश
इस मामले में खुदाई खिदमतगार असम प्रांत के सदर और एडवोकेट इलियास अहमद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे हिंदुत्वादी संगठन कभी ऐसे वक्त पर मदद करने नहीं आते हैं, सिर्फ इस तरह से असम में हिंदू-मुस्लिम के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं. अभी हिंदू भाईचारा चल रहा है. असम के कई मुस्लिम मदद करने पहुंच रहे हैं. मुंबई और दिल्ली से भी कई मुस्लिम असम में मदद लेकर पहुंच रहे हैं. लेकिन कुछ लोग इस तरह से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है.
रिपोर्ट: गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद