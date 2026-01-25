गोरिया मुसलमान भूमिपुत्र हैं, फिर क्यों नोटिस? असम में SR से मचा हड़कंप

Assam News: असम में गोरिया मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. इंडीजीनस और भूमिपुत्र होने की मान्यता के बावजूद वोटर लिस्ट से नाम काटने का नोटिस भेजे जाने पर गोरिया जातीय परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है और इसे लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

गोरिया जातीय परिषद के अध्यक्ष मोइनुल इस्लाम ने बताया कि हाल ही में गोरिया जातीय परिषद का तीन दिवसीय सालाना सम्मेलन आयोजित किया गया. बातचीत के दौरान उनसे सवाल किया गया कि गोरिया समुदाय एक इंडीजीनस मुस्लिम समुदाय है और इस बात को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से भी स्वीकार किया जा चुका है, इसके बावजूद एसआर (SR) के जरिए गोरिया मुसलमानों को वोटर लिस्ट से नाम काटने के नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं?

इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीनियर एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने कहा कि अज्ञात लोग जिस तरह से आपत्तियां (ऑब्जेक्शन) दाखिल कर रहे हैं, वह पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि गोरिया जातीय परिषद इस तरह की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है.

मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने कहा कि गोरिया मुस्लिम समुदाय भूमिपुत्र है और इसके बावजूद इस तरह से समुदाय के लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने गोरिया मुसलमानों को इंडीजीनस और भूमिपुत्र समुदाय के रूप में सुरक्षा और मान्यता दी है.

सीनियर एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने आगे बताया कि इसके बावजूद वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो कोशिशें गोरिया मुसलमानों के खिलाफ की जा रही हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है. इस मुद्दे को लेकर गोरिया जातीय परिषद की ओर से असम के मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए.

परिषद का कहना है कि अगर समय रहते इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले दिनों में वे कोर्ट का सहारा लेंगे और इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाएंगे. परिषद के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इंडीजीनस और भूमिपुत्र होने के बावजूद वोटर लिस्ट से नाम काटने के नोटिस भेजना गोरिया मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सवाल खड़े करता है.

(गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट)

