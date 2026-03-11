असम सरकार ने बदला मेडिकल कॉलेज का नाम, पूर्व मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम हटाया

Assam News: असम सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कर दिया है. यह फैसला राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद लिया गया, जो 10 मार्च को हुई थी. इस फैसले की घोषणा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के ज़्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नाम उन शहरों के नाम पर रखे गए हैं जहां वे हैं. इसी परंपरा को बनाए रखते हुए बारपेटा में मौजूद मेडिकल कॉलेज का नाम भी उसी शहर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई मेडिकल कॉलेज, जैसे गुवाहाटी, धुबरी, सिलचर, बोंगाईगांव, बिश्वनाथ और सोनितपुर में मौजूद मेडिकल कॉलेज के नाम भी उन्हीं शहरों के नाम पर हैं. इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टिट्यूशनल एक जैसापन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. सरकार के मुताबिक, नाम बदलने का मकसद इंस्टिट्यूशन के नाम रखने में एक जैसी पॉलिसी अपनाना है, ताकि मेडिकल कॉलेजों की पहचान उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से साफ तौर पर जुड़ी रहे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद इस फ़ैसले को ऑफिशियली लागू किया जाएगा.

देश के पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन

दरअसल, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1974 से 1977 तक काम किया. उन्हें असम के सबसे जाने-माने पॉलिटिकल लीडर्स में से एक माना जाता है. राज्य में कई इंस्टीट्यूशन्स और जगहों के नाम उनके नाम पर हैं. मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के फ़ैसले से राज्य में बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला मानते हैं, जबकि दूसरों का तर्क है कि ऐतिहासिक और पॉलिटिकल हस्तियों के नाम पर रखे गए इंस्टीट्यूशन्स की पहचान बनाए रखना ज़रूरी है.

क्यों बदला गया है हॉस्पिटल का नाम?

हालांकि, राज्य सरकार ने साफ़ किया है कि यह फैसला किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन्स के नाम में एक जैसापन लाने के लिए है. बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल असम के सबसे ज़रूरी हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन्स में से एक है, जहां इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. यह मेडिकल एजुकेशन भी देता है और इलाके के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम भूमिका निभाता है. सरकार का कहना है कि नाम बदलने के बावजूद इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज़ और हेल्थकेयर फैसिलिटीज़ वैसी ही रहेंगी. हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पहले की तरह इलाके के लोगों को हेल्थकेयर देते रहेंगे.