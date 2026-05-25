शादी से लिव-इन तक बदल जाएंगे नियम! असम विधानसभा में UCC बिल पेश; जानें पूरी डिटेल

Assam UCC Bill: असम सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया है. इस बिल में बहुविवाह पर रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और शादी-तलाक से जुड़े कानूनों को एक समान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Assam News: असम सरकार ने आज (25 मई) को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ा बिल पास पेश किया है. इस बिल में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में “द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 बिल” पेश किया. इस बिल को लेकर विधानसभा में जोरदार बहस देखने को मिली. कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार को इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों और संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए. विपक्ष का आरोप है कि इतना बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव बिना पर्याप्त संवाद के नहीं किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिल के “स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन” में कहा कि इसका उद्देश्य शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को सरल और एक समान बनाना है. सरकार का दावा है कि इससे अलग-अलग धर्मों के लिए अलग कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लागू होगी. बिल के मुताबिक, पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है. इसके अलावा बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह करने पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव है. सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और पारिवारिक कानूनों में समानता आएगी.
इस जाति को मिली है छूट
इस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर हो रही है. सरकार ने पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया है. बिल में कहा गया है कि ऐसे रिश्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा ताकि पार्टनर्स और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिल सके. सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं और बच्चों को भविष्य में कानूनी विवादों से बचाया जा सकेगा. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून असम में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होगा. यानी जनजातीय समुदायों को इस कानून से छूट दी गई है.
इससे पहले भी दो राज्यों में लागू हुआ है UCC
इससे पहले बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड और गुजरात विधानसभा भी मार्च 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर चुकी है. गुजरात के कानून में भी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी. वहां जबरन या धोखे से शादी कराने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया था और बहुविवाह पर रोक लगाई गई थी.