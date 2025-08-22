Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2891751
Zee SalaamIndian Muslim

Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड

Assam: असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब 18 साल से ऊपर के लोग अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे. सीएम ने ये फैसला घुसपैठियों को रोकने के लिए लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:25 AM IST

Trending Photos

Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड

Assam: असम के सीएम हर रोज नए फैसले लेते रहते हैं. अब उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने के आधार कार्ड से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने 18 साल से ऊपर किसी भी शख्स के लिए नए आधार बनवाने पर रोक लगा दी है.

क्या बोले हिमंता बिस्वा सर्मा?

गुरुवार को इस बात का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कदम अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है. हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है और उन्हें अगले एक साल तक आधार कार्ड बनवाने की इजाजत होगी.

लोगों से ज्यादा बने हैं आधारकार्ड

मुख्यमंत्री सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में आधार कार्ड संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड 102% तक पहुंच गए हैं, जो राज्य की वास्तविक जनसंख्या से ज़्यादा है. सरमा ने दावा किया कि बारपेटा, ढाबरी, मोरीगांव और नागांव जैसे ज़िलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमान से ज़्यादा है, जो अवैध घुसपैठ के कारण है.

सरमा ने कहा कि हमने बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर वापस धकेल दिया है. हम ऐसा करना चाहते हैं ताकि कोई भी अवैध विदेशी असम में प्रवेश न कर सके और आधार कार्ड प्राप्त करके भारतीय नागरिकता का दावा न कर सके.

इससे पहले भी लिया गया था बड़ा फैसला

सरमा ने यह भी साफ किया कि यह फैसला राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना की जांच करने के लिए लिया गया है. इससे पहले जून 2025 में, असम सरकार ने घोषणा की थी कि वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे. इसके लिए आवेदकों को एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या और जिला आयुक्त से एनओसी जमा करना अनिवार्य होगा.

यह कदम अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए भी उठाया गया था. सरमा ने कहा था कि हमने अपने मौजूदा वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है. अब हमें इस प्रक्रिया को और कड़ा करना होगा ताकि गलत इस्तेमाल न हो.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsmuslim news

Trending news

Actress Swara Bhaskar suport Palestin
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने दिखाया हिम्मत, गाजा के समर्थन में कह दी बड़ी बात..
syria
Syria में फिर बिगड़ रहे हैं हालात, बाज़ नहीं आ रहे हैं सियासी लीडर्स
Nurse
नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video
Israel
Israel: क्या चाहते हैं इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? अब दे दिए बड़े आदेश
gaza
Gaza में मरने वालों में 83 फीसद आम नागरिक: इजराइली रिपोर्ट
Haryana news
जुनैद मॉब लिंचिंग केस में हाईकोर्ट सख्त; मुख्य आरोपी नरेश की जमानत अर्जी खारिज
war on gaza
गाजा में इजरायल कर रहा कत्लेआम; सऊदी अरब का इजरायल पर गंभीर आरोप
UP News
उमर अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें; 10 करोड़ की प्रॉपर्टी केस में जमानत याचिका खारिज
mp news
इंदौर में मुस्लिम नामों से गलियों की पहचान पर बवाल; मेयर का बोर्ड हटाने का फरमान
Bihar News
हिना शहाब की एंट्री ने बढ़ाई सियासी गर्माहट; RJD के फैसले JDU-BJP को लगी मिर्ची!
;