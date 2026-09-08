/अपनी ज़मीन पर घर, फिर भी चला दिया बुलडोज़र; बस मुसलमान होना था कसूर उनका !

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नई दिल्ली: देश के ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान, उनके रोजी- रोजगार और उनके धार्मिक स्थल सरकार के निशाने पर हैं. असम में स्थानीय मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर जबरन उन्हें बांग्लदेश भेजने, गलत तरीके से उन्हें डिटेंशन कैंप में डालने, कथित अवैध मस्जिदों और मदरसों को गिराने और मदरसों के स्कूल में बदलने करने के बाद सरकार ने अब मुसलमानों के घरों की तरफ भी अपनी निगाह टेढ़ी कर ली है. सरकार निजी ज़मीन में घर होने के बाद भी लोगों के घर गिरा रही है.
असम के ग्वालपाड़ा में सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है. ख़ास बात ये है कि इस बार बुलडोजर एक्शन सरकारी जमीन के नाम पर नहीं, बल्कि कृषि ज़मीन के नाम पर हो रहा है. सरकार निजी ज़मीन पर घर बने होने और उसके पुख्ता कागज़ात होने के बावजूद कृषि भूमि पर घर बनाने के नाम पर मुसलमानों का घर तोड़ रही है. सरकार का दावा है कि कानून के मुताबिक, असम में कृषि भूमि पर घर नहीं बना सकते हैं, चाहे वो ज़मीन खुद की जमीन ही क्यों न हो? सरकार ने ग्वालपाड़ा जिले के मगुरमरी समेत पांच इलाकों में निर्ममता के साथ बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को तोड़ दिया है. जिले के मगुरमरी और पांच इलाके में करीब 70 से 75 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है. यह पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है.
लोगों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने पुलिस बल की मौजूदगी में घर गिरा दिए हैं. रातों- रात कई परिवार बेघर हो गए हैं. सर छुपाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं है. ये कार्रवाई उस वक़्त हुई है, जब असम के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, और लगातार बारिश हो रही है. लोग पहले से ही बाढ़ और बारिश से परेशान है.
सरकार की इस कार्रवाई पर नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष नुरुल इस्लाम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि असम सरकार पिछले कई सालों से ग्वालपाड़ा जिले के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर चलाकर मुसलमानों को बघर कर रही है. उन्होंने ये भी माना है कि कुछ लोग सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, लेकिन वो खुशी से सरकारी ज़मीन पर नहीं रहते हैं. बाढ़ और बारिश में उनके घर टूट गए थे, इसी वजह से वे लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे. लेकिन कल जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, वह पूरी तरह गलत है. वो सभी लोग अपनी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे. उनके पास अपनी ज़मीन के कागजात भी मौजूद हैं. वो सरकारी जमीन नहीं थी. उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन लोगों की जमीन कृषि भूमि थी. इसी वजह से सरकार ने उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया है. भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई अपनी जमीन पर घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन असम में सरकार ने कानून का आड़ लेकर उन लोगों की घर में बुलडोजर चला दिया. मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजा दे दिया जाए.
वहीं, दूसरी तरफ मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम (MUSA) के प्रमुख आशिक रब्बानी ने भी इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र चलाया जा रहा था, आज हमारे असम में चल रहा है. यह सिर्फ मुसलमानों पर किया गया टारगेट है, जो सरासर गलत है. कृषि भूमि में अपना घर बनाना कोई जुर्म नहीं है.
Report: गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद