असम सरकार ने भारतीय महिला को बांग्लादेश भेजा, अब सोनाली की तरह सकीना को वापस लाने की मांग तेज

Assam News Today: असम में हालिया कुछ महीनों में बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने कई लोगों को बॉर्डर पार पुशबैक कर दिया था. इसमें कई लोग ऐसे हैं, जो भारत के नागरिक हैं. महज शक की बुनियाद पर सरकार की इस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला और न्यायिक संस्थाओं से हिमंता सरकार को मुंह की खानी पड़ी.

बीते दिनों असम के नलबाड़ी जिले के बोरकुरा गांव की रहने वाली 65 साल की सकीना बेगम को बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की रहने वाली सोनाली बेगम को वापस देश लौटने के बाद सकीना बेगम का मामला तूल पकड़ने लगा है. बताया जा रहा है कि उन्हें इंडीजीनस (स्थानीय) महिला होने के बावजूद गलत तरीके से बांग्लादेशी करार देकर पुशबैक कर दिया गया.

इसी को लेकर अब पूरे असम में सकीना बेगम को भारत वापस लाने की मांग उठ रही है. हाल ही में पश्चिम बंगाल की सोनाली खातून को भी बांग्लादेश पुशबैक कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर से भारत वापस लाया गया. इसी को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए असम के लोग और कई संगठन सकीना बेगम को भी वापस लाने की मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम (MUSA) के प्रमुख आशिक रब्बानी ने कहा कि केंद्र और असम सरकार को तुरंत मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सकीना बेगम को जल्द भारत लाया जा सके. उन्होंने कहा कि सकीना की हालत बेहद खराब है और यदि समय पर कदम नहीं उठाया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है.

रब्बानी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "हम MUSA की तरफ से मांग करते हैं कि 65 साल की सकीना बेगम को जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए. अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे." MUSA का कहना है कि सरकार की पुशबैक नीति गलत है क्योंकि इससे भारतीय नागरिकों को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है.

संगठन का दावा है कि सकीना बेगम इंडीजीनस असम की महिला हैं और उन्हें भूल-चूक के दौरान बांग्लादेशी दिखाकर भेजा गया, जैसा कि सोनाली खातून के साथ हुआ था. MUSA ने यह भी कहा कि असम के अन्य मुस्लिम संगठन भी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं ताकि सकीना बेगम के मामले में भी इंसाफ मिल सके.

(इनपुट- गुहावटी से शरफुद्दीन)

यह भी पढ़ें: बरेली हिंसा: पहली चार्जशीट में 15 साल के बच्चे के नाम, तौकीर रजा समेत 38 पर गिरी गाज