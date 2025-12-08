Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3034117
Zee SalaamIndian Muslim

असम सरकार ने भारतीय महिला को बांग्लादेश भेजा, अब सोनाली की तरह सकीना को वापस लाने की मांग तेज

Assam Woman Sakina Begum Pushback in Bangladesh: असम के नलबाड़ी जिले की 65 साल सकीना बेगम को बांग्लादेश पुशबैक किए जाने के बाद असम में विरोध तेज हो गया है. MUSA और अन्य संगठन सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह इंडीजीनस भारतीय नागरिक हैं और सरकार सोनाली खातून की तरह उन्हें तुरंत वापस लाया जाना चाहिए.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:34 PM IST

Trending Photos

सोनाली की तरह 65 साल की सकीना बेगम भी लाने की मांग
सोनाली की तरह 65 साल की सकीना बेगम भी लाने की मांग

Assam News Today: असम में हालिया कुछ महीनों में बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने कई लोगों को बॉर्डर पार पुशबैक कर दिया था. इसमें कई लोग ऐसे हैं, जो भारत के नागरिक हैं. महज शक की बुनियाद पर सरकार की इस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला और न्यायिक संस्थाओं से हिमंता सरकार को मुंह की खानी पड़ी.

बीते दिनों असम के नलबाड़ी जिले के बोरकुरा गांव की रहने वाली 65 साल की सकीना बेगम को बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की रहने वाली सोनाली बेगम को वापस देश लौटने के बाद सकीना बेगम का मामला तूल पकड़ने लगा है. बताया जा रहा है कि उन्हें इंडीजीनस (स्थानीय) महिला होने के बावजूद गलत तरीके से बांग्लादेशी करार देकर पुशबैक कर दिया गया. 

इसी को लेकर अब पूरे असम में सकीना बेगम को भारत वापस लाने की मांग उठ रही है. हाल ही में पश्चिम बंगाल की सोनाली खातून को भी बांग्लादेश पुशबैक कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर से भारत वापस लाया गया. इसी को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए असम के लोग और कई संगठन सकीना बेगम को भी वापस लाने की मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम (MUSA) के प्रमुख आशिक रब्बानी ने कहा कि केंद्र और असम सरकार को तुरंत मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सकीना बेगम को जल्द भारत लाया जा सके. उन्होंने कहा कि सकीना की हालत बेहद खराब है और यदि समय पर कदम नहीं उठाया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है.

रब्बानी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "हम MUSA की तरफ से मांग करते हैं कि 65 साल की सकीना बेगम को जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए. अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे." MUSA का कहना है कि सरकार की पुशबैक नीति गलत है क्योंकि इससे भारतीय नागरिकों को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. 

संगठन का दावा है कि सकीना बेगम इंडीजीनस असम की महिला हैं और उन्हें भूल-चूक के दौरान बांग्लादेशी दिखाकर भेजा गया, जैसा कि सोनाली खातून के साथ हुआ था. MUSA ने यह भी कहा कि असम के अन्य मुस्लिम संगठन भी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं ताकि सकीना बेगम के मामले में भी इंसाफ मिल सके.

(इनपुट- गुहावटी से शरफुद्दीन)

यह भी पढ़ें: बरेली हिंसा: पहली चार्जशीट में 15 साल के बच्चे के नाम, तौकीर रजा समेत 38 पर गिरी गाज

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Assam newsSakina Begum Pushback Casemuslim news

Trending news

UP News
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार- जंगली जानवर की टक्कर, बाल-बाल बचे NUC चीफ आमिर रशादी
Bareilly Violence Case
बरेली हिंसा: पहली चार्जशीट में 15 साल के बच्चे के नाम, तौकीर रजा समेत 38 पर गिरी गाज
UP News
ओवैसी पर क्यों मेहरबान हैं BJP नेता; पहले देते थे गाली अब हिन्दुओं से जोड़ रहे रिश्ता
siddharthnagar news
बाबरी मस्जिद स्टाइल में मजार के बाबा की समाधि होने का दावा; इलाके में भारी तनाव!
West Bengal news
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए गुमनाम शख्स ने दिए 80 करोड़; छप्पड़ फाड़ कर हो रही धनवर्षा!
Pakistan News
सिंध कल्चर डे रैली पर पाकिस्तान सरकार की बड़ी कार्रवाई, अपने ही लोगों पर टेरर केस
Modi Aurangzeb Gujarat Connection
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से क्या था औरंगज़ेब का सम्बन्ध; चौंका देगा ये तथ्य
Waqf property
UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?
Uttar Pradesh news
इस्लाम में हराम...फिर भी हर्ष फायरिंग जारी! मेरठ के बाद बरेली में बेकसूर की गई जान
Arun Govil on Madrassa CCTV
'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों से डर; कर रहे हैं CCTV कैमरे की मांग?