Assam की हिमन्त सरकार को SC से बड़ा झटका, नहीं चलेगा मुस्लिम परिवारों पर बुलडोजर
Zee Salaam

Assam की हिमन्त सरकार को SC से बड़ा झटका, नहीं चलेगा मुस्लिम परिवारों पर बुलडोजर

Assam: असम के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट से लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई थी. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 24, 2025, 10:02 AM IST

Assam की हिमन्त सरकार को SC से बड़ा झटका, नहीं चलेगा मुस्लिम परिवारों पर बुलडोजर

Assam: असम में बंगाली बोलने वाले नागरिकों, खासकर मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. ये तोड़फोड़ गोलाघाट जिले के उरियाम घाट इलाके में चल रही थी. अदालत ने आदेश दिया है कि वहां के कंडीशन जैसी है वैसी ही बनाए रखी जाए..

हाई कोर्ट से निराशा, सुप्रीम कोर्ट से राहत

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने मुतास्सिर लोगों की पिटीशन पर यह आदेश दिया है. पिटीशनर्स ने दलील दी थी कि वे 70 सालों से वहां रह रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड, बिजली बिल और वोटर लिस्ट में नाम जैसे दस्तावेज हैं, जिन्हें खुद सरकार ने जारी किया है. इससे पहले पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां से उन्हें निराशा हाथ मिली थी.

सरकार ने किया था ये दावा

राज्य सरकार का कहना है कि यह बस्ती आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जे के तहत बसाई गई है. जुलाई 2025 में प्रशासन ने नोटिस जारी कर गांव खाली करने का आदेश दिया और सिर्फ 7 दिन का समय दिया. यह नोटिस असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, 1891 के तहत जारी किया गया था. इस नोटिस के खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से रहात न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

पिटीशनर्स की क्या है दलील?

गांव वालों का कहना है कि वे दशकों से वहां रह रहे हैं और उनके पास कानूनी अधिकार हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबरन बेदखली से उनके पुनर्वास और मुआवज़े के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई असम रूल्स 2015 और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 20 और 300A का उल्लंघन है.

इस एक्शन से कितने लोग मुतास्सिर?

जुलाई 2025 में असम सरकार ने गोलाघाट जिले के उरियाम घाट क्षेत्र में रिंगमा रिज़र्व फॉरेस्ट की 15,000 बीघा (करीब 4,900 एकड़) जमीन खाली कराने के लिए अब तक की सबसे बड़ी बेदखली अभियान शुरू किया है. इसमें 2,700 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिकांश बंगाली भाषी मुसलमान हैं. पिछले दो महीने में सरकार ने चार जिलों से 3,500 से ज्यादा परिवारों को बेदखल किया है.

अब तक 50 हजार लोग प्रभावित

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यकाल में अब तक करीब 50,000 लोग ऐसी बेदखली कार्रवाइयों से प्रभावित हो चुके हैं. सरकार का कहना है कि यह अभियान "वन भूमि को मुक्त कराने" के लिए है, जबकि स्थानीय लोग इसे अपनी पुरानी और वैध आबादी बता रहे हैं.

