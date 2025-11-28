Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021154
Zee SalaamIndian Muslim

Assam Govt NSA का कर रही गलत इस्तेमाल, MLA को जमानत मिलने पर AIUDF का गंभीर इल्जाम

Assam News: असम सरकार पर AIUDF लीडर अशरफुल हुसैन ने गंभीर इल्जाम लगाया है. उन्होंने कहा है कि सरकार एनएसए कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसे एक हथियार के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 08:26 AM IST

Trending Photos

Assam Govt NSA का कर रही गलत इस्तेमाल, MLA को जमानत मिलने पर AIUDF का गंभीर इल्जाम

Assam News: AIUDF विधायक अशरफुल हुसैन ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है और कहा है कि असम सरकार एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रही है. उनका यह बयान AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम के रिहा होने के बाद आया है, जिन्हें NSA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद असम की सियासत तेज हो गई है. 

क्या बोले अशरफुल हुसैन?

हुसैन ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने राजनीतिक वजहों से NSA का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को NSA कस्टडी से रिहा करने का आदेश दिया है. असम सरकार NSA का गलत इस्तेमाल कर रही है.

हथियार के तौर पर हो रहा है NSA का इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इस बात को मजबूत करता है कि अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी ठीक नहीं थी. हुसैन ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल किसी के भी खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए. अमीनुल इस्लाम की NSA के तहत गिरफ्तारी ने राज्य में राजनीतिक बहस को हवा दी थी. AIUDF नेताओं ने दावा किया था कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहलगाम पर दिया था विवादित बयान

इससे पहले नगांव जिला पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले पर उनके कथित विवादित बयान को लेकर अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. नगांव के एसपी स्वपननील डेका ने बताया था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने पहालगाम आतंकी हमले पर "बहुत गलत बयान" दिया था. इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई.

1 मई को असम पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थक बयान देने का आरोप था. इन गिरफ्तारियों में धिंग विधानसभा क्षेत्र के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल थे. गिरफ्तारी कई जिलों में की गई थी. नगांव पुलिस ने दोहराया था कि अमीनुल इस्लाम को पहालगाम हमले पर "आपत्तिजनक टिप्पणी" करने के कारण गिरफ्तार किया गया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam GovtAssam newsNSA

Trending news

Assam
Assam Govt NSA का कर रही गलत इस्तेमाल, MLA को जमानत मिलने पर AIUDF का गंभीर इल्जाम
Railway
Railway ने Halal Food विवाद पर दिया जवाब, दोहराया 2023 वाला बयान
Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों का शस्त्र पूजन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम
chhatarpur news
दूसरी औरत पर मौलाना की नजर, प्रताड़ना से तंग बीवी पहुंची SP दफ्तर; मांगा इंसाफ
Saharanpur news
शादी में DJ हराम या पेशे की आजादी? सहारनपुर में मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बंटा
Assam news
असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास, दूसरी शादी करने पर सीधे जाएंगे जेल
Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई
Shadab Jakati Arrested
‘10 रुपये वाले बिस्कुट’ से स्टार बने शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Atiq Ahmed Son Aban Viral Video
अतीक अहमद के बेटे अबान की वायरल रील पर FIR, धूमनगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
Agra Viral Video
'जय श्री राम' न बोलने पर चांटा खाया धमकी मिली; अब हमेशा के लिए गाड़ी बेच रहे रईस चाचा