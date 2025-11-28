Assam Govt NSA का कर रही गलत इस्तेमाल, MLA को जमानत मिलने पर AIUDF का गंभीर इल्जाम

Assam News: AIUDF विधायक अशरफुल हुसैन ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है और कहा है कि असम सरकार एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रही है. उनका यह बयान AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम के रिहा होने के बाद आया है, जिन्हें NSA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद असम की सियासत तेज हो गई है.

क्या बोले अशरफुल हुसैन?

हुसैन ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने राजनीतिक वजहों से NSA का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को NSA कस्टडी से रिहा करने का आदेश दिया है. असम सरकार NSA का गलत इस्तेमाल कर रही है.

हथियार के तौर पर हो रहा है NSA का इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इस बात को मजबूत करता है कि अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी ठीक नहीं थी. हुसैन ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल किसी के भी खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए. अमीनुल इस्लाम की NSA के तहत गिरफ्तारी ने राज्य में राजनीतिक बहस को हवा दी थी. AIUDF नेताओं ने दावा किया था कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है.

पहलगाम पर दिया था विवादित बयान

इससे पहले नगांव जिला पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले पर उनके कथित विवादित बयान को लेकर अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. नगांव के एसपी स्वपननील डेका ने बताया था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने पहालगाम आतंकी हमले पर "बहुत गलत बयान" दिया था. इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई.

1 मई को असम पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थक बयान देने का आरोप था. इन गिरफ्तारियों में धिंग विधानसभा क्षेत्र के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल थे. गिरफ्तारी कई जिलों में की गई थी. नगांव पुलिस ने दोहराया था कि अमीनुल इस्लाम को पहालगाम हमले पर "आपत्तिजनक टिप्पणी" करने के कारण गिरफ्तार किया गया था.