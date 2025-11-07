ASSAM: बिना किसी इल्ज़ाम के मस्जिद-मदरसे पर चला दिया बुल्डोज़र; फूट- फूटकर रोने लगे मुसलमान!

नई दिल्ली: भाजपा शासित असम में अबतक मस्जिद, मदरसे और मज़ार अवैध बताकर तोड़े जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने नए तरह का बहाना बनाकर असम की एक मस्जिद को गिरा दिया है. ये मस्जिद गुवाहाटी के मतगरिया के गीता मंदिर इलाके में थी, और आजानपीर मस्जिद के नाम से जानी जाती थी.

शुक्रवार को नगर निगम के अमले ने इस मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया. मस्जिद को गिराए जाने से मकामी लोगों में बेहद नाराजगी है. मस्जिद- मदरसा तोड़े जाने के बाद इलाके के कुछ लोग फूट- फूटकर रोने लगे. महिलाएं और पुरुष मातम करने लगे, जैसे उनका कोई निजी मकान तोड़ा जा रहा हो. ये मस्जिद इलाके की एकमात्र मस्जिद थी, जहाँ मोहल्ले के लोग नमाज़ पढ़ते थे, और मस्जिद से सटे मदरसे में उनके बच्चे पढने जाते थे. उन्हें अब इस बात की फ़िक्र है कि वो सामूहिक नमाज़ कहाँ पढने जाएंगे और उनके बच्चे की दीनी तालीम कैसे होगी?

वहीँ, गुवाहाटी जिला प्रशासन ने दावा किया है कि ये मस्जिद एक भूस्खलन इलाके में थी, और इसके गिरने का खतरा था. इसलिए इसे गिरा दी गई है. हालांकि, प्रशासन ने इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि ये मस्जिद और मदरसे किसी सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर बनाए गए थे.

हालांकि, मकामी बाशिंदों ने जिला प्रशासन के इस दावे को ख़ारिज कर दिया है की मस्जिद भूस्खलन इलाके में थी. लोगों के दावा है कि मस्जिद के आसपास के मुसलमान और हिंदू लोगों के कई घर बने हैं, और उन घरों में लोग सालों से रहते आ रहे हैं. लेकिन वहां पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया है. निगम के अमले ने सिर्फ मस्जिद और उससे लगे मकतब को बुलडोजर से तोड़ दिया है. निगम के इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है.

स्थानीय मुस्लिम अशरफ अली ने बताया कि गुवाहाटी के मुस्लिम इलाके में जो बुलडोजर चला कर अजानपीर मस्जिद और मकतब जो तोड़ दिया गया है, वो सरासर गलत है. इस कार्रवाई की हम सभी लोग निंदा करते हैं.

एक मकामी वकील इलियास अहमद ने भी मस्जिद को तोड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि नगर निगम की ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर-कानूनी है. उन्होंने कहा कि मस्जिद को 12 घंटे के अन्दर गिरा दी गई है. अगर ये सही में भूस्खलन एरिया में आती थी, तो भी इसे कहीं और शिफ्ट करने के लिए माकूल वक़्त देना चाहिए. 12 घंटे पहले नोटिस दिया गया और मस्जिद गिरा दी गई. यह सरासर गलत है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी असम के कई जिलों में मस्जिद, मदरसा और मजार तोड़े गए हैं. कई मदरसों को सरकार ने ये इलज़ाम लगाकर गिरा दिया कि यहाँ देशविरोधी गतिविधियां होने की सूचना मिली है. कुछ मस्जिद और मदरसों को सरकारी ज़मीन पर होने और उनके कागज़ात दुरुस्त ने होने के इल्ज़ाम में गिराया गया है. मस्जिद- मदरसों और मुस्लिम आरोपियों के घरों पर बुल्डोज़र एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार भी लगा चुकी है. एक मदरसे को तोड़ने के बाद कोर्ट ने उसे दुबारा बनाने या फिर उसका मुआवजा देने का भी आदेश दे चुका है, लेकिन असम सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने से भी पीछे नहीं हट रही है.

रिपोर्ट: शरीफ उद्दीन अहमद

