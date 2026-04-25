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गुवाहाटी एयरपोर्ट पर आजमीन बेहाल, बारिश में भीगते हुए 18 घंटे करना पड़ा फ्लाइट का इंतजार!

Hajj Yatra From Assam: असम से हज पर रवाना हुए आजमीन को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालात ये थे कि नमाज के लिए जगह नहीं मिली, बारिश में भीगते हुए आजमीन को कई घंटे फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा. बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए गोरिया जातीय परिषद ने हज रिसेप्शन कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:48 PM IST

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गुहावटी एयरपोर्ट पर भीगते हुए फ्लाइट का इंतजार करते हु आजमीन
गुहावटी एयरपोर्ट पर भीगते हुए फ्लाइट का इंतजार करते हु आजमीन

Assam News: दुनियाभार से हज के मुकद्दस सफर के लिए आजमीन सऊदी अरब का रूख कर रहे हैं. भारत से भी इस साल हजारों मुसलमान हज अदा करेंगे. ऐसे में असम से आजमीन को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई है. गुवाहाटी एयरपोर्ट से हज यात्रा पर रवाना होने वाले हाजियों की तस्वीर इस बार इबादत से ज्यादा मुश्किलों की कहानी बयां करती नजर आई.
 
असम से जह एक ओर लोग पवित्र सफर के लिए निकले, वहीं दूसरी ओर उन्हें बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी मुद्दे को लेकर असम के इंडीजीनस मुस्लिम संगठन गोरिया जातीय परिषद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए नॉर्थ ईस्ट हज रिसेप्शन कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बीते 18 से 21 अप्रैल के बीच असम और नॉर्थ ईस्ट के हाजी एक साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट से मक्का-मदीना के लिए रवाना हुए. लेकिन इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि एयरपोर्ट पर बनाए गए पंडाल में नमाज पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं था. आजमीन को इबादत के लिए उचित जगह नहीं मिली, जो उनके लिए बेहद अहम होती है और खासकर हज के सफर पर जाते वक्त नमाज अहम हो जाती है. 

हालात उस समय और खराब हो गई जब बारिश शुरू हो गई. पंडाल में पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से आजमीन को भीगते हुए फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा. उनका सामान भी बारिश में भीग कर खराब हो गया. कई आजमीन मजबूरी में खुले में ही नमाज अदा करते नजर आए, जिनके वीडियो भी सामने आई हैं. यह दृश्य इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यवस्थाओं में गंभीर कमी थी.

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इसके अलावा, पहले दिन की फ्लाइट करीब 18 घंटे तक लेट रही, जिससे हाजियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इस देरी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया. यात्रा से पहले ही थकान और असुविधा का सामना करना पड़ा, वह भी इस्लाम की अहम मजहबी और रूहानी सफर के शुरू होने से पहले ही लोगों को चिंता में डाल दिया. 

इस पूरे मामले पर सलाम टीवी ने मीर आरिफ इकबाल हुसैन से बातचीत की, जो गोरिया जातीय परिषद के महासचिव हैं. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार हाजियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने तीन मुख्य परेशानियों का जिक्र किया. पहली ये कि फ्लाइट का 18 घंटे लेट होना; दूसरी, एयरपोर्ट पंडाल में नमाज पढ़ने के लिए माकूल इंतजाम न होना; और तीसरी, बारिश की वजह से आजमीन और उनके सामान का भीग जाना.

मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने यह भी कहा कि हज रिसेप्शन कमेटी ने पहले दावा किया था कि इस बार हाजियों को बेहतरीन और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बुनियादी सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही उपलब्ध नहीं कराई गईं. खास तौर पर नमाज के लिए जगह न होना एक बड़ी लापरवाही है.

आरिफ इकबाल हुसैन ने आगे कहा कि हाजी अपनी मेहनत की कमाई से हज यात्रा पर जाते हैं और ऐसे में उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक इंतजाम मिलनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है. 

इसी वजह से गोरिया जातीय परिषद ने नॉर्थ ईस्ट हज रिसेप्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इस पूरे मामले की जांच की जरूरत बताई है. इस मुद्दे को लेकर संगठन ने कड़ी शब्दों में निंदा की है और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की बात कही है. 

(गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट)

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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