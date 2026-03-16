असम में ईद की खुशियां पड़ी फीकी, बीजेपी सरकार के बुलडोजर ने रौंद दिए इंडीजीनस मुसलमानों के घर

Kamrup Bulldozer Action: रमजान का आखिरी दौर चल रहा है और मुसलमान ईद की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इसी बीच असम में बुलडोजर की आवाज ने कई परिवारों की खुशियां फीकी कर दी हैं. अक्सर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित बयान देने वाले हिमंता बिस्वा सरमा की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

इतवार (15 मार्च) को चुनाव आयोग ने असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान कराने का ऐलान किया है. ऐसे में विपक्षी दल आचार संहित लगने से महज चंद घंटे पहले और ईंद की तैयारियों में जुटे मुसलमानों पर के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को धुव्रीकरण की सियासत से जोड़कर देखकर रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, असम के कामरूप जिले के बोनखोर इलाके के इस्लामपुर में शनिवार से लेकर इतवार तक लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब रमजान के आखिरी दिन चल रहे हैं और ईद नजदीक है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में रहने वाले परिवार हैरान और परेशान हैं.

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इनपुट- गुवाहटी से सरीफुद्दीन

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बताया जा रहा है कि इस्लामपुर को असम के इंडीजीनस (स्थानीय) मुस्लिम इलाकों में गिना जाता है. इसी वजह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद और भी बढ़ गया है. लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार गोरिया मुसलमानों को इंडीजीनस समुदाय का दर्जा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं इलाकों में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.

इस कार्रवाई को लेकर कई संगठनों और स्थानीय नेताओं ने नाराजगी जताई है. नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष नरुल इस्लाम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रमजान के आखिरी दिनों में इस तरह की कार्रवाई से लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है.

वहीं गोरिया संगठन के नेता अशरफ अली गोरिया ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि ईद से कुछ दिन पहले इस तरह का कदम उठाना अमानवीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से इलाके के लोगों में डर और नाराजगी दोनों पैदा हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि राज्य में बुलडोजर कार्रवाई लगातार मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही है. उनका कहना है कि कल से शुरू हुआ यह अभियान आज भी जारी है, जिससे प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है. रहमान अली ने बताया कि प्रशासन ने उनका भी घर तोड़ दिया है, जबकि वह यहीं के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर और जल्दबाजी में मेरे घर को तोड़ा गया है कि मैं कोई उचित स्थान भी तलाश नहीं कर पा रहा हूं परिवार का सिर छुपाने के लिए.

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इलाके में बुलडोजर एक्शन को लेकर बहस तेज हो गई है और लोग इसे ईद से ठीक पहले उठाया गया सख्त कदम बता रहे हैं.

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