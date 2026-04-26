"बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं, जबकि मुस्लिम घुसपैठिया"-हिमंता बिस्वा सरमा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. उससे पहले सियासी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. बीजेपी की तरफ से उसके स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और जनसभाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा प्रचार प्रसार में जुटे हैं, और इस दौरान लगातार उन पर अपने विवादित बयानों को लेकर धुव्रीकरण के आरोप लगते रहे हैं.

हिमंता बिस्वा एक बार फिर अपने जहरीले बयानों को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश से आने वाले लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमानों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये दो अलग-अलग समुदाय हैं. सरमा ने कहा, "बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं, जबकि मुसलमानों को घुसपैठिया माना जाना चाहिए."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में बोलते हुए अक्सर अपने जहरीले और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए मशहूर हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि जो हिंदू अत्याचार से बचकर भारत आते हैं, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नागरिकता दी जाती है. वहीं, मुसलमानों को सरमा ने अवैध घुसपैठिया बताते हुए उन्हें देश से बाहर भेजने की बात कही.

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हिमंता बिस्वा सरमा ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) पर भी जमकर निशाना साधा. हिंदू मुस्लिम एकता पर तंज कसते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह पार्टी यानी TMC दोनों समुदायों को एक साथ रखकर लोगों में गलतफहमी फैला रही है. सरमा के मुताबिक, दोनों समुदायों को एक साथ रखने का नजरिया सही नहीं है और इससे सच्चाई छिपाई जा रही है.

अपने संबोधन में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा ने घुसपैठ का राग अलापा. हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि बांग्लादेश से मुसलमानों की लगातार घुसपैठ से जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है और यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. सरमा ने कहा कि असम में मुस्लिम आबादी लगभग 40 फीसदी तक पहुंच गई है.

सरमा ने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों के भारतीय नागरिकता का रास्ता साफ करता है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों.

सरमा ने जोर देकर कहा कि इस कानून के तहत बांग्लादेशी हिंदुओं को शरणार्थी माना जाता है, जबकि मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं. असम सीएम ने कहा, "जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं, तो हमारा इशारा बांग्लादेशी मुसलमानों की ओर होता है, हिंदुओं की ओर नहीं."

सरमा के मुताबिक, "उनकी पार्टी का रुख साफ है. पीड़ित हिंदू शरणार्थियों की रक्षा करना और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाना. खासकर सीमावर्ती राज्यों में यह मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है और अब यह सियासी बहस का बड़ा विषय बन चुका है."