असम की सर्दी में फिर बेघर हुए मुसलमान, सोनितपुर में BJP सरकार ने 1200 घरों को रौंदा

Sonitpur Bulldozer Action: असम में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के जरिये मुसलमानों का कथित उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस साल असम में मार्च अप्रैल तक विधानसभा चुनाव संभावित हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता में वापसी के करने के लिए लगातार धुव्रीकरण के आरोप लग रहे हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में जनगणन असम के लिए 'बुरी खबर' लाएगी. हिमंता ने दावा किया कि आने वाले दिनों असम में बांग्लादेशी मूल मुसलमानों की आबादी 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी.

विवादित बयानों के बीचे हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने कड़ाके की ठंड में असम के सोनितपुर जिले में इस हफ्ते की शुरुआत में चलाए गए अतिक्रमण-विरोधी अभियान में सैकड़ों परिवारों की छत छीन ली. इस कार्रवाई के दौरान बंगाली मुस्लिम परिवारों से जुड़े करीब 1200 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि 15 और 16 जनवरी को चलाया गया. उन्होंने कहा कि यह अभियान Bura Chapori Wildlife Sanctuary के भीतर लगभग 650 हेक्टेयर भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए था. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान तेजपुर सदर और ढेकियाजुली रेवेन्यू सर्किल के तहत आने वाले इलाकों में चलाया गया. जिन क्षेत्रों में कार्रवाई हुई, उनमें जामक टोल, उरबिमारी, सियासचर, बाघटाहो, गालाटी डोबी, लाठीमारी, कुंडोलीचार, परबाबरामारी और बतुलीचार शामिल हैं.

पीटीआई ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि कथित तौर पर अतिक्रमणकारियों ने वाइल्डलाइफ सेंचुरी के भीतर घर बना रखे थे और वहां फसलें भी उगाई जा रही थीं. रिपोर्टों में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने से पहले ज्यादातर लोगों ने अपने मकान खुद गिरा दिए और इलाका छोड़ दिया था. हालांकि, कई लोग कड़ाके की ठंड की वजह से पीछे रह गए और उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उन्हें अपनी फसलों की कटाई के लिए कुछ समय दिया जाए.

पीटीआई ने सोनितपुर के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास के हवाले से बताया कि अतिक्रमणकारियों की इस मांग के बावजूद कि सर्दियों के मौजूदा मौसम में उन्हें बेदखल न किया जाए, प्रशासन उन्हें अतिक्रमण-विरोधी अभियान से छूट नहीं देगा. डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास ने दावा किया कि इसकी वजह यह है कि वे वन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले भी, पिछले साल फरवरी में प्रशासन ने राज्य के अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर वाइल्डलाइफ सेंचुरी और आसपास के गांवों में 2099 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया था. साल 2016 में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से राज्य के अलग-अलग जिलों में कई अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री सरमा ने हाल ही में दावा किया था कि सरकार ने अतिक्रमण विरोधी अभियानों के दौरान अब तक लगभग 5 लाख बीघा जमीन वापस ली है. वहीं, बेघर हुए कई लोगों का कहना है कि उनके परिवार दशकों से इन इलाकों में रह रहे थे. उनका दावा है कि उनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव की वजह से नदी किनारे की जमीन बह जाने के बाद यहां आकर बस गए थे.

