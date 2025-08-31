Assam: इंसानियत की बात करना पड़ा भारी; सैयदा हमीद पर 16 FIR दर्ज

Assam News: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत हजारों मुस्लिमों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया और उनके मकानों और मस्जिदों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दी गई. मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों की तरफ से हिमंत बिस्वा पर इल्जाम लगाया गया है कि वह बांग्लादेशी के बहाने आम मुसलमानों को टार्गेट कर रहे हैं.

इसी कड़ी में योजना आयोग की पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता सैयदा हमीद ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इंसानियत का हवाला देते हुए कहा कि अगर कुछ बांग्लादेशी नागरिक असम में रह रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? इस बयान पर पूरे देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. अब खबर है कि सैयदा हमीद के खिलाफ असम के 16 जिलों में 16 FIR दर्ज कराई गई हैं.

असम जातीय परिषद (AJP) ने सैयदा हमीद के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाली घटना की पुष्टि की है. AJP प्रवक्ता जियाउर रहमान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांग्लादेशी शरणार्थियों पर बयान देने के बाद असम के 16 जिलों में सैयदा हमीद के खिलाफ 16 FIR दर्ज कराई गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि सैयदा हमीद के खिलाफ AJP ने असम विरोधी और सांप्रदायिक टिप्पणी करने के इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. AJP प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके कार्यकर्ता सैयदा हमीद पर आगे भी FIR दर्ज कराते रहेंगे.

गौरतलब है कि योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद बीते 24 अगस्त को असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों पर एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी असम में रहते हैं, तो समस्या क्या है? सैयदा हमीद की इसी टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया है. इस बयान के बाद BJP और वहां की क्षेत्रीय समूहों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सैयदा हमीद पर यह इल्जाम है कि उन्होंने असमिया पहचान का अपमान किया है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने की कोशिश की है.