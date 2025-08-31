Assam: इंसानियत की बात करना पड़ा भारी; सैयदा हमीद पर 16 FIR दर्ज
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2903356
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: इंसानियत की बात करना पड़ा भारी; सैयदा हमीद पर 16 FIR दर्ज

Assam News: असम के गुहाटी में सैयदा हमीद ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. अब उनके खिलाफ असम में 16 FIR दर्ज कराई गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

Assam: इंसानियत की बात करना पड़ा भारी; सैयदा हमीद पर 16 FIR दर्ज

Assam News: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत हजारों मुस्लिमों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया और उनके मकानों और मस्जिदों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दी गई. मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों की तरफ से हिमंत बिस्वा पर इल्जाम लगाया गया है कि वह बांग्लादेशी के बहाने आम मुसलमानों को टार्गेट कर रहे हैं. 

इसी कड़ी में योजना आयोग की पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता सैयदा हमीद ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इंसानियत का हवाला देते हुए कहा कि अगर कुछ बांग्लादेशी नागरिक असम में रह रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? इस बयान पर पूरे देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. अब खबर है कि सैयदा हमीद के खिलाफ असम के 16 जिलों में 16 FIR दर्ज कराई गई हैं. 

असम जातीय परिषद (AJP) ने सैयदा हमीद के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाली घटना की पुष्टि की है. AJP प्रवक्ता जियाउर रहमान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांग्लादेशी शरणार्थियों पर बयान देने के बाद असम के 16 जिलों में सैयदा हमीद के खिलाफ 16 FIR दर्ज कराई गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि सैयदा हमीद के खिलाफ AJP ने असम विरोधी और सांप्रदायिक टिप्पणी करने के इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. AJP प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके कार्यकर्ता सैयदा हमीद पर आगे भी FIR दर्ज कराते रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद बीते 24 अगस्त को असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों पर एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी असम में रहते हैं, तो समस्या क्या है? सैयदा हमीद की इसी टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया है. इस बयान के बाद BJP और वहां की क्षेत्रीय समूहों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सैयदा हमीद पर यह इल्जाम है कि उन्होंने असमिया पहचान का अपमान किया है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने की कोशिश की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam newsSyeda Hameed ControversySyeda Hameed Bangladeshi Statementmuslim newsToday News

Trending news

Yemen
Yemen के प्रधानमंत्री की मौत के बाद क्या बोले हूती? हमले की दी पूरी जानकारी
war on gaza
कौन है अबू उबैदा, जिसे मारने का दावा कर रहा इजरायल
Thanos
मार्वेल के विलेन Thanos के Voter ID से मचा बवाल; राहुल गांधी ने किया शेयर पोस्ट
gaza
Gaza: इजराइल ले रहा है बड़ा फैसला, बम से कम और भूख से ज्यादा मरेंगे फिलिस्तीनी
Sinwar
Hamas: कौन था मोहम्मद सिनवार, जिसकी इजराइल ने गाजा में की हत्या
Jalaun Violence Case
UP: माजिद के घर पर चला बुलडोजर, जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती
Delhi News
ज़ोर पकड़ी पैगम्बर साहब (स.) के जन्मदिन पर देशभर में शराबबंदी की मांग, भेजा ज्ञापन
Uttarakhand news
उत्तराखंड में 2 मजारों पर चला बुलडोजर; अब तक 547 मजार कर दिए गए समतल!
UP News
SP सांसद अफजाल अंसारी ने की भागवत की तारीफ; PM मोदी और योगी की ली चुटकी!
bijnor news
UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम
;