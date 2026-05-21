Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3225138
Zee SalaamIndian Muslimमाँ कामाख्या की भक्त विद्या देवी पहुंचीं अजमेर शरीफ; अमन और भाईचारे की मांगी दुआ

माँ कामाख्या की भक्त विद्या देवी पहुंचीं अजमेर शरीफ; अमन और भाईचारे की मांगी दुआ

Ajmer Dargah News: असम की विद्या देवी अपने डेलीगेशन के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचीं, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में हाजिरी देकर लंगर तकसीम किया और अमन-भाईचारे की दुआ मांगी. उन्होंने देश में बढ़ती नफरत खत्म कर प्यार और इंसानियत का पैगाम दिया तथा महंगाई से राहत की भी दुआ की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: May 21, 2026, 11:30 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Ajmer Dargah News: असम की माँ कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी विद्या देवी अपने डेलिगेशन के साथ मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी और एक हज़ार से ज्यादा ज़ायरीन में लंगर तक़सीम किया. ख़ादिम सैयद वासिफ अली चिश्ती के मुताबिक़ बहन विद्या देवी ने 42 मीटर का गिलाफ़ समेत 2 चांदी के कटोरे और गुम्बद का शमयाना भी ख्वाजा साहब के मज़ार मुबारक़ पर पेश किया.

विद्या देवी ने दरगाह पर मुल्क में हिन्दू-मुस्लिम की नफ़रती सियासत के खात्मे की दुआ भी मांगी. विद्या देवी ने कहा कि ख्वाजा साहब से उन्हें बेहद अक़ीदत है और 20 सालों से मुसलसल अजमेर आ रही है. विद्या देवी ने बताया कि जिस तरह ख्वाजा साहब का करम उन पर है उसी तरह हमेशा बना रहे और वो खुद भी ख़िदमते खल्क करती रहेंगी.

उन्होंने मुल्क में बढ़ती मज़हबी नफ़रत और दंगे फ़साद की गंदी सियासत पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम सबसे पहले इंसान है, इस लिए मुल्क में नफ़रत की जगह प्यार मोहब्बत बाटने का काम किया जाना चाहिए. इसी तरह विद्या देवी ने हमवतनों को पैग़ाम देते हुए कहा कि हम सब हमेशा भाईचारा बनायए रखे और सब मिल जुल कर रहे, ताकि कोई मज़हबी नफरत ना फैला सके और आपसी कोई झगड़ा ना हो.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: जान पर भारी धर्म: यूपी में गैरत के नाम पर बेटियों की हत्या, हिन्दू-मुसलमान में नहीं है भेद!

उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क में पेट्रोल डीजल और गैस के दामो में इज़ाफ़ा हुआ है उससे आम लोगो को दुश्वारी भी पेश आ रही है. ख्वाजा साहब से दुआ मांगी है कि महंगाई से निजात मिले और अजमेर आती रहूँ. विद्या देवी ने कहा कि आज वो जो कुछ भी है ख्वाजा गरीब नवाज़ की वजह से है, उनके पास पहले कुछ नही था आज सब कुछ है.

यही वजह है कि वो खिदमते ख़ल्क़ करती है और लोग उनसे जुड़ते चले जाते है। मुल्क में हम सब को एक और नेक होकर रहना चाहिए. सैय्यद अहमद अली नियाज़ी ने विद्या देवी और उनका डेलिगेशन को दरगाह में ज़ियारत कराई और दरबार का तबर्रुक दिया. जबकि सैय्यद आसिफ अली ने खुसूसी दुआ का अहतमाम किया.

इसे भी पढ़ें: गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु; उलेमाओं की मांग पर सरकार खामोश!

गौरतलब है कि विद्या देवी ख्वाजा साहब से बेहद अक़ीदत रखती हैं और बड़ा एहतराम करती हैं. जब कभी अजमेर आती है तो ख्वाजा साहब की बारगाह में चांदी का छत्र और कलश पेश करती है. विद्या देवी 20 सालों से अजमेर शरीफ दरगाह से राब्ते में है और हाजिरी देती आ रही है और फ़ैज़ पा रही है. इसी के साथ वो ख्वाजा साहब के निगाहे करम से लोगो का रूहानी इलाज भी करती है.

रिपोर्ट- Mohd Rais Khan

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer Dargah NewsAssam Vidya Devi Visit Ajmer DargahToday News

Trending news

Ajmer Dargah News
माँ कामाख्या की भक्त विद्या देवी पहुंचीं अजमेर शरीफ; अमन और भाईचारे की मांगी दुआ
Uttar Pradesh Crime News
जान पर भारी धर्म:यूपी में गैरत के नाम पर बेटियों की हत्या, हिन्दू-मुसलमान में नहीं
Bijnor Conversion
Conversion: जुम्मे-जुम्मा 8 दिन भी मुसलमान नहीं रह पाया हमज़ा बना UP का हिन्दू लड़का!
Bakreed
आखिर क्यों चाहिए, AIMIM को सड़कों पर नमाज़ और हुमायूं कबीर को गाय की कुर्बानी?
muslim news
गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु; उलेमाओं की मांग पर सरकार खामोश!
Netanyahu Government Crisis
इजरायल में बिखरने लगी गाजा में बच्चों का खून बहाने वाले नेतन्याहू की सत्ता
muslim news
रूमी गेट के करीब पार्किंग पर बवाल; विरासत बचाने को मैदान में उतरा शिया समुदाय
Uttarakhand
नकली मजारों पर बुलडोज़र ने देखें, अल्पसंख्यकों के बेहतरी के लिए काम कर रही सरकार
Trump Netanyahu Clash
ट्रंप और नेतन्याहू में तीखी बहस! इजरायली PM ने US राष्ट्रपति को दे दी बड़ी चेतावनी
us iran conflict
क्या पाकिस्तान रोक पाएगा युद्ध? ईरान-अमेरिका के बीच शांति मिशन पर निकले आसिम मुनीर