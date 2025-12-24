Assam: Karbi Anglong हिंसा की ASP फैज पर गिरी गाज? किए गए ट्रांसफर

Assam Karbi Anglong Violence: असम सरकार ने मंगलवार को आंगलोंग ज़िले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (मुख्यालय) फैज़ अहमद बरभुइयां का ट्रांसफर कर दिया है. इस इलाके में हिंसा होने के बाद यह फैसला लिया गया है.
Assam Karbi Anglong Violence: असम सरकार ने मंगलवार को पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (मुख्यालय) फैज़ अहमद बरभुइयां का तबादला कर दिया है. यह फैसला इलाके में हिंसक प्रदर्शनों और बढ़े तनाव के बीच लिया गया है.
असम सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, फैज़ अहमद बरभुइयां को तत्काल प्रभाव से कोकराझार के चराइखोला मौजूद 7वीं असम पुलिस बटालियन में सेकेंड-इन-कमांड के पद पर तैनात किया गया है. उनकी जगह 'नयन मोनी बर्मन' को पश्चिम कार्बी आंगलोंग का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बनाया गया है. नयन मोनी बर्मन इससे पहले लखीमपुर ज़िले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) के पद पर तैनात थे.
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैज़ अहमद बरभुइयां, एपीएस (डीआर-2013), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग को तत्काल प्रभाव से मौजूदा खाली पद के खिलाफ 7वीं एपी बटालियन, चराइखोला, कोकराझार में सेकेंड-इन-कमांड के तौर पर ट्रांसफर किया जाता है. नयन मोनी बर्मन, एपीएस (डीआर-2015), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम), लखीमपुर को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग के तौर पर तैनात किया जाता है."
यह तबादला सोमवार को कार्बी आंगलोंग में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद किया गया है. हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए थे और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई थी.
असम पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि शांति बहाल करने के लिए बातचीत की गई है और लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायतें कानूनी तरीके से रखें.
अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एक तरफ से इलाका खाली कराया जा चुका है और दूसरी तरफ से भी जल्द खाली कराया जाएगा. शांतिपूर्ण बातचीत हुई है. एक मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने आए थे. अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए. कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले. यहां पर्याप्त बल तैनात किया गया है.
- आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक है.
- शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों और निजी वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है.
- पब्लिक प्लेसेस पर रैली, पिकेटिंग, मशाल जुलूस या धरना प्रदर्शन पर रोक है.
- हथियार ले जाना, पटाखे चलाना प्रतिबंधित है. भड़काऊ या राष्ट्रविरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार लेखन की भी अनुमति नहीं है.
- बिना इजाजत लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता.
हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सेना और सरकारी अधिकारियों को आवाजाही की छूट दी गई है. मेडिकल इमरजेंसी होने पर लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी. शिक्षा और सरकारी कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के लिए) और सरकारी व निजी कार्यालय सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.
यह तनाव उस समय बढ़ा जब पहाड़ी ज़िले में विलेज ग्रेज़िंग रिज़र्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) की ज़मीन से कथित अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धरना दिया. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) के घर में आग लगा दी. यह घटना पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले के खेरोनी के पास डोंगकामुकाम इलाके में हुई. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में तीन प्रदर्शनकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.