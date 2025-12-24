Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3051463
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: Karbi Anglong हिंसा की ASP फैज पर गिरी गाज? किए गए ट्रांसफर

Assam Karbi Anglong Violence: असम सरकार ने मंगलवार को आंगलोंग ज़िले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (मुख्यालय) फैज़ अहमद बरभुइयां का ट्रांसफर कर दिया है. इस इलाके में हिंसा होने के बाद यह फैसला लिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 24, 2025, 09:09 AM IST

Trending Photos

Assam: Karbi Anglong हिंसा की ASP फैज पर गिरी गाज? किए गए ट्रांसफर

Assam Karbi Anglong Violence: असम सरकार ने मंगलवार को पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (मुख्यालय) फैज़ अहमद बरभुइयां का तबादला कर दिया है. यह फैसला इलाके में हिंसक प्रदर्शनों और बढ़े तनाव के बीच लिया गया है.

एएसपी फैज़ का तबादला

असम सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, फैज़ अहमद बरभुइयां को तत्काल प्रभाव से कोकराझार के चराइखोला मौजूद 7वीं असम पुलिस बटालियन में सेकेंड-इन-कमांड के पद पर तैनात किया गया है. उनकी जगह 'नयन मोनी बर्मन' को पश्चिम कार्बी आंगलोंग का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बनाया गया है. नयन मोनी बर्मन इससे पहले लखीमपुर ज़िले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) के पद पर तैनात थे.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?

इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैज़ अहमद बरभुइयां, एपीएस (डीआर-2013), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग को तत्काल प्रभाव से मौजूदा खाली पद के खिलाफ 7वीं एपी बटालियन, चराइखोला, कोकराझार में सेकेंड-इन-कमांड के तौर पर ट्रांसफर किया जाता है. नयन मोनी बर्मन, एपीएस (डीआर-2015), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम), लखीमपुर को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग के तौर पर तैनात किया जाता है."

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसा के बाद तबादला

यह तबादला सोमवार को कार्बी आंगलोंग में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद किया गया है. हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए थे और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई थी.

असम पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि शांति बहाल करने के लिए बातचीत की गई है और लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायतें कानूनी तरीके से रखें.

मंत्री भी लोगों से बात करने पहुंचे

अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एक तरफ से इलाका खाली कराया जा चुका है और दूसरी तरफ से भी जल्द खाली कराया जाएगा. शांतिपूर्ण बातचीत हुई है. एक मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने आए थे. अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए. कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले. यहां पर्याप्त बल तैनात किया गया है.

इलाके में लगाई कई तरह की रोक

- आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक है.
- शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों और निजी वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है.
- पब्लिक प्लेसेस पर रैली, पिकेटिंग, मशाल जुलूस या धरना प्रदर्शन पर रोक है.
- हथियार ले जाना, पटाखे चलाना प्रतिबंधित है. भड़काऊ या राष्ट्रविरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार लेखन की भी अनुमति नहीं है.
- बिना इजाजत लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता.

इन चीजों की है छूट

हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सेना और सरकारी अधिकारियों को आवाजाही की छूट दी गई है. मेडिकल इमरजेंसी होने पर लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी. शिक्षा और सरकारी कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के लिए) और सरकारी व निजी कार्यालय सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.

कैसे शुरू हुई हिंसा?

यह तनाव उस समय बढ़ा जब पहाड़ी ज़िले में विलेज ग्रेज़िंग रिज़र्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) की ज़मीन से कथित अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धरना दिया. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) के घर में आग लगा दी. यह घटना पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले के खेरोनी के पास डोंगकामुकाम इलाके में हुई. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में तीन प्रदर्शनकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsAssam violence

Trending news

Assam
Assam: Karbi Anglong हिंसा की ASP फैज पर गिरी गाज? किए गए ट्रांसफर
Israel Hamas War
Israel ने किए 900 सीजफायर उल्लंघन, हमास को हुआ नेतन्याहू की मंशा पर शक
Libya Army Chief Plane Crash
लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत, अंकारा से उड़ान भरने के बाद हुआ हादसा
Maulana Mahmood Madani
तौहीद है इस्लाम ही नींव, महमूद मदनी का RSS लीडर के बयान पर पटलवार
Isa Alaihissalam
जमीन से आसमान तक; ईसा (अ.स.) के वो चमत्कार जिन्हें जान आज भी दुनिया है हैरान
Isa Alaihis Salam
गहवारे से नबूवत का ऐलान; हजरत ईसा (अ.स.) की पैदाइश का हैरतअंगेज वाकया
Delhi News
JMI में 'मुस्लिमों पर अत्याचार...' सवाल पर बवाल, प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड
Uttarakhand news
मदरसा बोर्ड से रुकी हुई थी मुसलमानों की तरक्की; खत्म होने पर शादाब शम्स का अजीब दावा
Himachal Pradesh News
हिमाचल प्रदेश गुड़िया रेप केस: हाईकोर्ट ने पूर्व IG जहूर जैदी की उम्र कैद पर लगाई रोक
Delhi High Court
दुबई में भाई हिरासत में, 15 महीने से कोई खबर नहीं; HC पहुंचीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली