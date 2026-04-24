Assam: जुल्म नहीं, मुसलमानों की मदद करें; मतगणना से पहले स्टूडेंट यूनियन्स ने की अपील

Assam News: हाल ही में असम विधानसभा चुनाव हुए हैं और मतगणना होनी है. असम के 'नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन' (NEMSU) के कार्यकारी अध्यक्ष नुरुल इस्लाम ने मतगणना के बाद बनने वाली सरकार से अपील की है कि वह मुसलमानों पर जुल्म न करें. नुरुल इस्लाम ने कहा कि 4 तारीख को मतगणना होनी है, ऐसे में मतगणना के बाद जो भी सरकार बने उससे हम सिर्फ यही अपील करेंगे कि वह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर न चलाएं और मुसलमानों को पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश जाने पर मजबूर न करें.

उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भारतीय जनाता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया. इसके साथ ही पिछली भाजपा सरकार ने मुसलमानों को अवैध घुसपैठिया बताते हुए पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश भेज दिया. नुरुल इस्लाम ने इन कार्रवाइयों को बहुत ही दुखद बताया. उन्होंने कहा कि इसीलिए हम अपील करते हैं कि आने वाली सरकार मुसलमानों को मदद करें न कि उनपर जुल्म करें.

वहीं, दूसरी ओर असम के दीगर स्टूडेंट यूनियन 'मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम' (MUSA) के अध्यक्ष जलालुद्दीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि 4 मई को चुनाव के रिजल्ट आने हैं. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आए वह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर ना चलाएं और मुसलमानों को पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश न भेजें."

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'मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम' (MUSA) के अध्यक्ष जलालुद्दीन ने पिछली सरकारों पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की दोनों पार्टियों की पिछली सरकारों ने असम में मुसलमानों पर जुल्म किया है.