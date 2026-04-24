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Zee SalaamIndian MuslimAssam: जुल्म नहीं, मुसलमानों की मदद करें; मतगणना से पहले स्टूडेंट यूनियन्स ने की अपील

Assam: जुल्म नहीं, मुसलमानों की मदद करें; मतगणना से पहले स्टूडेंट यूनियन्स ने की अपील

Assam News: असम में मतगणना से पहले मुस्लिम संगठनों ने नई सरकार से अपील की है कि मुसलमानों पर बुलडोजर कार्रवाई और पुशबैक नीति न लागू की जाए. छात्र नेताओं ने पिछली सरकारों पर जुल्म के आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाली सरकार इंसाफ करे, डर नहीं बल्कि भरोसा दे.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:40 PM IST

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Assam News: हाल ही में असम विधानसभा चुनाव हुए हैं और मतगणना होनी है. असम के 'नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन' (NEMSU) के कार्यकारी अध्यक्ष नुरुल इस्लाम ने मतगणना के बाद बनने वाली सरकार से अपील की है कि वह मुसलमानों पर जुल्म न करें. नुरुल इस्लाम ने कहा कि 4 तारीख को मतगणना होनी है, ऐसे में मतगणना के बाद जो भी सरकार बने उससे हम सिर्फ यही अपील करेंगे कि वह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर न चलाएं और मुसलमानों को पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश जाने पर मजबूर न करें. 

उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भारतीय जनाता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया. इसके साथ ही पिछली भाजपा सरकार ने मुसलमानों को अवैध घुसपैठिया बताते हुए पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश भेज दिया. नुरुल इस्लाम ने इन कार्रवाइयों को बहुत ही दुखद बताया. उन्होंने कहा कि इसीलिए हम अपील करते हैं कि आने वाली सरकार मुसलमानों को मदद करें न कि उनपर जुल्म करें. 

वहीं, दूसरी ओर असम के दीगर स्टूडेंट यूनियन 'मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम' (MUSA) के अध्यक्ष जलालुद्दीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि 4 मई को चुनाव के रिजल्ट आने हैं. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आए वह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर ना चलाएं और मुसलमानों को पुशबैक नीति के तहत बांग्लादेश न भेजें." 

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'मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम' (MUSA) के अध्यक्ष जलालुद्दीन ने पिछली सरकारों पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की दोनों पार्टियों की पिछली सरकारों ने असम में मुसलमानों पर जुल्म किया है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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