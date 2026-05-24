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Zee SalaamIndian Muslimअसम के मुसलमान इस बार नहीं देंगे गाय की कुर्बानी, जारी किया नोटिस; CM हिमंत भी खुश

असम के मुसलमान इस बार नहीं देंगे गाय की कुर्बानी, जारी किया नोटिस; CM हिमंत भी खुश

Bakrid 2026: असम में कई ईदगाह कमेटियों ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी न देने की अपील जारी की है. इस पहल का सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने वाला कदम बताया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 24, 2026, 10:22 AM IST

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असम के मुसलमान इस बार नहीं देंगे गाय की कुर्बानी, जारी किया नोटिस; CM हिमंत भी खुश

Assam News: देश के कई राज्यों में कुर्बानी को लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं. वहीं, असम में इस बार बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय की एक अनोखी पहल देखने को मिली है. राज्य के कई जिलों की ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटियों ने मुस्लिम समुदाय से बकरीद के दौरान गाय की कुर्बानी न करने की अपील की है. इस पहल को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुलकर स्वागत किया है और इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने वाला कदम बताया है.

होजाई, धुबरी, बोंगाईगांव और उधारबंद समेत कई इलाकों की ईदगाह कमेटियों ने औपचारिक नोटिस जारी कर कहा है कि राज्य में लागू मवेशी संरक्षण कानून के तहत गाय की कुर्बानी प्रतिबंधित है. कमेटियों ने मुस्लिम समुदाय से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है. 23 मई 2026 को जारी धुबरी टाउन ईदगाह कमेटी के नोटिस में कहा गया कि असम सरकार द्वारा लागू पशु संरक्षण अधिनियम के अनुसार गो-वध गैरकानूनी है. नियम तोड़ने पर गैर-जमानती धाराओं के तहत 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में सिर्फ गाय की कुर्बानी ही जरूरी नहीं है और अन्य जानवरों की कुर्बानी भी धार्मिक रूप से मान्य है.

सीएम सरमा ने किया फैसले का स्वागत
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह असम के सनातन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने की इस पहल का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे स्वैच्छिक कदम राज्य में शांति और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेंगे. मुख्यमंत्री ने अन्य ईद कमेटियों से भी आगे आकर “गो-वध मुक्त ईद” मनाने की अपील की. कमेटियों ने यह भी कहा है कि कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं किए जाएंगे. साथ ही जानवरों के अवशेष या मांस को इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाएगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों.

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दिल्ली में भी  जारी किया गया निर्देश
इधर दिल्ली में भी बकरीद को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और अनधिकृत बाजारों में जानवरों की खरीद-बिक्री और कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई है. सरकार ने स्पष्ट किया कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी. साथ ही पशुओं के अवशेष और गंदगी को सार्वजनिक स्थानों या नालियों में फेंकने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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