बुलडोजर चला, छीन गई छत, अब ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर रही है मुसलमानों की जिंदगी

Assam News: असम के नागांव जिले के लुटुमारी जंगल इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद कई परिवार कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. उनके पास न तो रहने की जगह है और न ही ठीक से खाना-पानी. इस बीच AIUDF के सीनियर MLA हाजी अमीनुल इस्लाम अपने समर्थकों के साथ हालात का जायजा लेने लुटुमारी जंगल गए. उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलों को खुद देखा. उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

हाजी अमीनुल इस्लाम ने कहा कि जिन लोगों के घर गिराए गए, वे इस समय बहुत बुरी हालत में हैं. उन्होंने बताया कि ये लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. जो लोग उनकी मदद के लिए खाना लाने आते हैं, उन्हें भी भगा दिया जाता है. इसके अलावा, अगर कोई परिवार टेंट में रात बिताने की कोशिश करता है, तो उनके टेंट जला दिए जाते हैं और उनका सामान तोड़ दिया जाता है.

मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एकतरफा है और खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है. अमीनुल इस्लाम ने कहा कि यहां रहने वाले लोग बहुत बुरी हालत में हैं और उन्हें इंसानों की तरह जीने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस इलाके को शुरू में जंगल की ज़मीन के तौर पर डीक्लासिफाई किया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से जंगल की जमीन घोषित कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है.

विधायक ने असम सरकार पर लगाया आरोप

MLA ने असम सरकार से इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं और उन्हें देश में रहने का पूरा अधिकार है. इसके बावजूद उन्हें घर और खाने जैसी बेसिक सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है. अमीनुल इस्लाम ने इस मामले में राष्ट्रपति और मानवाधिकार संगठनों से दखल देने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि इन परिवारों को जल्द से जल्द राहत दी जानी चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें. फिलहाल, लुटुमारी जंगल के हालात सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट