Assam: 8वीं क्लास के मुस्लिम छात्र से जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे; घेर कर पीटा

Assam News: देश में आए दिन धार्मिक नारा लगाने और फिर लोगों से मार-पीट करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. अब असम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम छात्र को कुछ लोगों ने घेर लिया और फिर उसकी पिटाई की. आरोप है कि इस दौरान उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चार लाोगों के एक ग्रुप ने 8वीं क्लास के एक मुस्लिम छात्र को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया, साथ ही उससे कान पकड़वा कर उठक-बैठक भी कराई गई. आरोपी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद, लोग देश में सदभावना को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं.

रिपोर्ट को मुताबिक यह घटना बुधवार असम के कछार जिला मुख्यालय सिलचर के चंद्रपुर इलाके में हुई है. घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, हालांकि चारो आरोपियों को देर शाम छोड़ दिया गया.

#Silchar, Assam : A group of youth assaulted a minor Muslim boy of class 8 and forced him to chant jai sri ram, in Chandrapur area of Silchar, Assam on Wednesday.

The Muslim boy was accused of writing ‘Allahu Akbar’ on school wall, and accosted by four goons while he was… pic.twitter.com/BO43ZNRH4T

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) January 24, 2025