Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट

Assam News; असम में अब जिला आयुक्त को काफी पावर मिलने वाली है. सरकार Migrants (Expulsion from Assam) Act, 1950 को लागू कर रही है. जिसके बाद जिला आयुक्त शक के बिनाह पर किसी को भी डिपोर्ट कर सकता है.
Guwahati: असम सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में Migrants (Expulsion from Assam) Act, 1950 को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंज़ूरी दे दी. इसके बाद राज्य सरकार को संदिग्ध नागरिकों को सीधे डिपोर्ट करने का अधिकार मिल जाएगा.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब जिला आयुक्त (DC) को यह अधिकार होगा कि किसी भी संदिग्ध नागरिक को नोटिस देकर 10 दिन के भीतर भारतीय नागरिकता साबित करने को कहें. अगर दस्तावेज़ संतोषजनक न हुए, तो DC निर्वासन (डिपोर्टेशन) आदेश जारी करेंगे. इसके बाद उस व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ज़रिए बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जाएगा.
अब तक संदिग्ध नागरिकों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) भेजा जाता था. लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि केवल जटिल मामलों को ही ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा. इसका मतलब है कि ज़्यादातर मामलों का निपटारा जिला आयुक्त स्तर पर ही होगा.
यह कानून उस समय बनाया गया था जब असम सरकार ने केंद्र से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आने वाले प्रवासियों को रोकने की मांग की थी. 1 मार्च 1950 से इसे लागू किया गया, लेकिन अगले ही महीने जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन असम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई को इस कानून के तहत कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया. कारण था भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ लियाकत-नेहरू समझौता, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा की गारंटी दी गई थी. तब से यह कानून निष्क्रिय था.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में और बाद में बयान देते हुए साफ कहा कि बंगाली हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे 1971 से पहले आ चुके थे. उनका कहना था कि 1971 के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी थी। इससे साफ होता है कि कार्रवाई का मुख्य निशाना बंगाली भाषी मुस्लिम होंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम में बड़ी तादाद में बंगाली मुस्लिम परिवारों को सीमा तक ले जाकर बांग्लादेश की तरफ धकेला गया. बाद में कई लोगों को वापस लाया गया क्योंकि वे अपने भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पेश कर पाए. स्थानीय संगठनों का कहना है कि असम में हर साल आने वाली भीषण बाढ़ के कारण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होता.