Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2917936
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट

Assam News; असम में अब जिला आयुक्त को काफी पावर मिलने वाली है. सरकार  Migrants (Expulsion from Assam) Act, 1950 को लागू कर रही है. जिसके बाद  जिला आयुक्त शक के बिनाह पर किसी को भी डिपोर्ट कर सकता है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 11, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट

Guwahati: असम सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में Migrants (Expulsion from Assam) Act, 1950 को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंज़ूरी दे दी. इसके बाद राज्य सरकार को संदिग्ध नागरिकों को सीधे डिपोर्ट करने का अधिकार मिल जाएगा.

क्या कहता है प्रावधान?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब जिला आयुक्त (DC) को यह अधिकार होगा कि किसी भी संदिग्ध नागरिक को नोटिस देकर 10 दिन के भीतर भारतीय नागरिकता साबित करने को कहें. अगर दस्तावेज़ संतोषजनक न हुए, तो DC निर्वासन (डिपोर्टेशन) आदेश जारी करेंगे. इसके बाद उस व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ज़रिए बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जाएगा.

Foreigners Tribunal का रोल होगा कम

अब तक संदिग्ध नागरिकों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) भेजा जाता था. लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि केवल जटिल मामलों को ही ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा. इसका मतलब है कि ज़्यादातर मामलों का निपटारा जिला आयुक्त स्तर पर ही होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

1950  में बना ये कानून

यह कानून उस समय बनाया गया था जब असम सरकार ने केंद्र से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आने वाले प्रवासियों को रोकने की मांग की थी. 1 मार्च 1950 से इसे लागू किया गया, लेकिन अगले ही महीने जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन असम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई को इस कानून के तहत कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया. कारण था भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ लियाकत-नेहरू समझौता, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा की गारंटी दी गई थी. तब से यह कानून निष्क्रिय था.

कौन होगा सीएम का निशाना?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में और बाद में बयान देते हुए साफ कहा कि बंगाली हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे 1971 से पहले आ चुके थे. उनका कहना था कि 1971 के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी थी। इससे साफ होता है कि कार्रवाई का मुख्य निशाना बंगाली भाषी मुस्लिम होंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम में बड़ी तादाद में बंगाली मुस्लिम परिवारों को सीमा तक ले जाकर बांग्लादेश की तरफ धकेला गया. बाद में कई लोगों को वापस लाया गया क्योंकि वे अपने भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पेश कर पाए. स्थानीय संगठनों का कहना है कि असम में हर साल आने वाली भीषण बाढ़ के कारण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होता.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsMuslim Mews

Trending news

Bhopal
ठेंगे पर पुलिस और अदालत,अब हिंदू संगठन करेंगे इंसाफ; मूर्तिकारों का पूछ रहे धर्म
Pakistan News
इस्लाम के नाम पर बहा रहे थे इंसानों का खून, सेना ने एक झटके में 19 को भेजा जहन्नम
Bhopal
Bhopal: छात्रा को मैसेज करना पड़ा भारी, कश्मीरी टीचर गिरफ्तार; लगा गंभीर इल्जाम
jammu kashmir news
MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह,बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP
Muslim young man Shamim Yar
शमीम के साथ हुआ धार्मिक भेदभाव, मुस्लिम होने की वजह से नहीं मिली नौकरी
Netanyahu
Qatar Attack पर बोले Netanyahu, अमेरिका जैसा हमने उठाया कदम; 9/11 का दिया हवाला
Delhi
Delhi News: JSR कहने पर किया मजबूर और पकड़वाए पैर; मुस्लिम ड्राइवर के साथ बदसलूकी
israel committed genocide in gaza
फिलिस्तीनियों के साथ भारत ने की धोखेबाजी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल
Israel
Israel का यमन पर जोरदार हमला, 35 की मौत 118 घायल; हूती बोले जरूर जल्द आएगा जवाब
Punjab
Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक
;