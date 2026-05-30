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'हम पर हिंदू कानून क्यों?' UCC को लेकर असम सरकार पर ओवैसी का हमला

Owaisi Slams Over UCC: असम विधानसभा में UCC विधेयक 2026 पारित होने के बाद विवाद बढ़ गया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह मुसलमानों के धार्मिक और वैवाहिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है. उन्होंने आदिवासी समुदायों को मिली छूट और विरासत संबंधी प्रावधानों पर भी सवाल उठाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 30, 2026, 10:06 AM IST

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'हम पर हिंदू कानून क्यों?' UCC को लेकर असम सरकार पर ओवैसी का हमला

Owaisi Slams Over UCC: असम विधानसभा में बीते बुधवार (27 मई) को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने समान नागरिक संहिता बिल 2026 (UCC) पेश किया, विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन बहुमत के साथ विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया. इस पर मुस्लिम समाज और मुस्लिम नेताओं ने विरोध व्यक्त किया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार मुसलमानों पर हिंदू विवाह कानूनों को थोप रही है.

बीते शुक्रवार (29 मई) को ईद-उल-अज़हा के मौके पर ईद-मिलन के प्रोग्राम में AIMIM चीफ ने असम विधानसभा में पास हुए UCC बिल पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की. ओवैसी ने असम UCC बिल 2026 के तहत आदिवासी समुदायों को दी गई छूट पर सवाल उठाया, और कहा कि असम की आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत है. विवाह से संबंधित प्रावधानों पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जहां हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग-अलग हैं, वहीं UCC नियमों का एक ही सेट थोपने की कोशिश करता है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "उन्होंने असम में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू किया और वहां के आदिवासी लोगों को इससे छूट दे दी, जो आबादी का 12 प्रतिशत हैं. उन्होंने आदिवासियों को छूट दी, लेकिन आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? आप मुझ पर हिंदू विवाह रीति-रिवाजों को थोप रहे हैं. हिंदू धर्म में, रिश्तों की एक सूची होती है जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों में, शादियां उन रिश्तों के साथ होती हैं. आप हमें रोकने वाले कौन होते हैं? आप हम पर वह धार्मिक कानून क्यों थोप रहे हैं?" 

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उन्होंने तलाक और विरासत से संबंधित प्रावधानों की भी आलोचना की, और आरोप लगाया कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते हैं. उन्होंने वसीयत से संबंधित प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई, और दावा किया कि इस्लामी कानून किसी व्यक्ति की संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा वसीयत के माध्यम से वितरित करने की इजाजत देता है, जबकि UCC किसी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति किसी को भी देने की इजाजत देता है.

असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस्लाम के बारे में, आपने कहा कि तीन तलाक गलत है और आपने इसे खत्म कर दिया। लेकिन अब, आपने असल में तलाक के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है - 6 महीने का अनिवार्य अलगाव समय क्यों होना चाहिए? क्या अब अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) नहीं रहा? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इन लोगों को उनके धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? 

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ओवैसी ने कहा, "वसीयत (उत्तराधिकार) के प्रावधान के तहत, कोई भी अपनी पूरी संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है. लेकिन इस्लाम में, आप वसीयत के ज़रिए अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा नहीं दे सकते; यह सही तौर पर कानूनी वारिसों (बच्चों) को ही मिलना चाहिए. अब, UCC के तहत, आपने पूरी तरह से वसीयत करने की शक्ति दे दी है. मुझे बताइए, आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? यह हमें बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है,"

गौरतलब है कि असम विधानसभा ने बुधवार को BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्षी दलों के बीच लंबी बहस के बाद UCC बिल, 2026 पास कर दिया. इस बिल का मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए धर्म की परवाह किए बिना एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है.

इसके साथ ही, असम पूर्वोत्तर का पहला और उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का तीसरा भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्य बन गया है जिसने ऐसा कानून पास किया है. हालांकि गोवा में भी पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के समय से ही समान नागरिक कानून लागू है.

यह बिल कथित तौर पर बहुविवाह पर रोक लगाता है, साथ ही दूल्हों के लिए 21 साल और दुल्हनों के लिए 18 साल की एक समान कानूनी उम्र तय करता है. यह शादी और लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव करता है, साथ ही इसका पालन न करने पर तय समय सीमा और जुर्माने का भी प्रावधान करता है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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