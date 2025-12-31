Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3059573
Zee SalaamIndian Muslimअसम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन इमाम महमूद काफिला से जुड़े होने का आरोप

असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन 'इमाम महमूद काफिला' से जुड़े होने का आरोप

Tripura News: त्रिपुरा में असम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने प्रतिबंधित संगठन "इमाम महमूद काफिला" के एक सक्रिय सदस्य को  गिरफ्तार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:46 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Tripura News: त्रिपुरा में असम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक खुफिया अभियान चलाया, जिसमें एक प्रतिबंधित चरमपंथी नेटवर्क से जुड़े 33 वर्षीय जागीर मिया को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी जागीर मिया को आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया.

आरोपी जागीर मिया त्रिपुरा के वेस्ट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जयपुर गांव का निवासी है. जागीर मिया को असम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को तड़के गिरफ्तार किया गया. जागीर मिया पर आरोप है कि वह STF पुलिस स्टेशन मामले में वांछित था, उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है. 

शुरुआती जांच में पता चला है कि जागीर मिया "इमाम महमूद काफिला" नाम के प्रतिबंधित संगठन का एक सक्रिय सदस्य है. अधिकारियों ने "इमाम महमूद काफिला" को JMB (जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश) के वैचारिक विस्तार के रूप में बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

अगरतला वेस्ट PS OC, राणा चटर्जी ने कहा कि जागीर मिया का साथ "इमाम महमूद काफिला"  समूह के साथ व्हाट्सएप सहित डिजिटल संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो ऑनलाइन कट्टरपंथ का संकेत देता है.

इस बीच, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एंजेल चकमा को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया. त्रिपुरा के नंदनगर के निवासी एंजेल चकमा के लिए न्याय की मांग करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर दिसंबर में उत्तराखंड के देहरादून में चाइनिज और मोमो बोलकर हमला किया गया था. बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च में भाग लिया, और अधिकारियों से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया.

एंजेल चकमा की मौत के कुछ दिनों बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार को बताया कि एंजेल चकमा के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Tripura newsAssam Police Arrested Jakir Miyaminority newsToday News

Trending news

Tripura news
असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप
Muslims in India 2025
अपने ही मुल्क में गैर जैसा सुलूक; कैसा रहा मुसलमानों के लिए जाता हुआ 2025 का साल?
CM Nitish Kumar hijab controversy
हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें;3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ FIR
Darul Uloom Deoband News
दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों को इन क्लास में नहीं मिलेगी एडमिशन
Manickam Tagore on RSS
"RSS की नफरत सड़कों पर", गाजियाबाद तलवार कांड पर मणिकम टैगोर का तीखा हमला
yati narsinghanand controversy
बजरंग दल नहीं, आतंकवादी की तरह काम करो; नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान पर मचा बवाल
Ajmer Dargah Ursh News
ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में हनुमान बेनीवाल ने भेजी चादर, अमन-शांति का दिया संदेश
Assam news
असम हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश केस में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
Saudi Arabia UAE Conflict
सऊदी अरब और UAE टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री, मार्को रुबियो ने घुमाया फोन
Madrasa 10 Crore Scam
मदरसा में करोड़ों का फ्रॉड, SIT की जांच में बड़ा खुलासा, होगी सख्त कार्रवाई