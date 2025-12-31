असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन 'इमाम महमूद काफिला' से जुड़े होने का आरोप

Tripura News: त्रिपुरा में असम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक खुफिया अभियान चलाया, जिसमें एक प्रतिबंधित चरमपंथी नेटवर्क से जुड़े 33 वर्षीय जागीर मिया को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी जागीर मिया को आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया.

आरोपी जागीर मिया त्रिपुरा के वेस्ट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जयपुर गांव का निवासी है. जागीर मिया को असम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को तड़के गिरफ्तार किया गया. जागीर मिया पर आरोप है कि वह STF पुलिस स्टेशन मामले में वांछित था, उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि जागीर मिया "इमाम महमूद काफिला" नाम के प्रतिबंधित संगठन का एक सक्रिय सदस्य है. अधिकारियों ने "इमाम महमूद काफिला" को JMB (जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश) के वैचारिक विस्तार के रूप में बताया.

अगरतला वेस्ट PS OC, राणा चटर्जी ने कहा कि जागीर मिया का साथ "इमाम महमूद काफिला" समूह के साथ व्हाट्सएप सहित डिजिटल संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो ऑनलाइन कट्टरपंथ का संकेत देता है.

इस बीच, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एंजेल चकमा को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया. त्रिपुरा के नंदनगर के निवासी एंजेल चकमा के लिए न्याय की मांग करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर दिसंबर में उत्तराखंड के देहरादून में चाइनिज और मोमो बोलकर हमला किया गया था. बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च में भाग लिया, और अधिकारियों से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया.

एंजेल चकमा की मौत के कुछ दिनों बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार को बताया कि एंजेल चकमा के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है.