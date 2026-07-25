/एहतिजाज की इजाजत नहीं मिली तो प्रोग्राम टाला, फिर भी 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Assam News Today: असम के लखीमपुर जिले में तीन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा है. अपोजिशन जमातों ने रियासत की हिमंता बिस्वा सरमा हुकूमत और जिला इंतजामिया पर महज मजहब की वजह से कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है. बताया जा रहा है कि इन नौजवानों ने देशभर में चल रहे तलबा और नौजवानों के एहतिजाज के समर्थन में एक अमनपसंद मुजाहरा करने का ऐलान किया था.
तीनों नौजवानों की गिरफ्तारी पर उनके घर वालों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. मुतास्सिर नौजवान के खानदान वालों का कहना है कि उन्होंने कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया, बल्कि एहतिजाज से पहले बाकायदा पुलिस से इजाजत भी मांगी थी. इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, असम के लखीमपुर जिले के लालुक इलाके से असम पुलिस ने तीन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की पहचान 23 साल के मंजूर रहमान, 21 साल के अशरफुल इस्लाम और 23 साल के अब्दुल कासिम के तौर पर हुई है. पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने देशभर में चल रहे नौजवानों और तलबा के एहतिजाज के हिमायत में मुजाहरा मुनअकिद करने की कोशिश की थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों नौजवानों के खानदानों का कहना है कि उन्होंने एक अमनपसंद मुजाहरा करने के लिए एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था. यह एहतिजाज उस तहरीक के समर्थन में किया जाना था, जो नीट इम्तेहान का पेपर लीक होने के बाद दिल्ली में मुनअकिद किया जा रहा था. इस एहतिजाज के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को मरकजी वजीर-ए-तालीम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया.
मुतास्सिरा परिवारों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले तीनों नौजवान लालुक थाना पहुंचे थे और एहतिजाज करने की इजाजत मांगी थी. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसके बाद तीनों नौजवानों ने कोई एहतिजाज नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, वह अलग-अलग कोर्सेज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. मंजूर रहमान और अशरफुल इस्लाम कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएश कर रहे हैं. इसी तरह से अब्दुल कासिम फार्मास्यूटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वह प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हालिया दिनों वह एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर का कर रहे हैं.
मंजूर रहमान के वालिद मुजिबुर ने मीडिया से कहा, "मेरे बेटे ने एहतिजाज मुनअकिद करने की कोशिश करके कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है. उन्होंने कहा कि देशभर में नौजवान एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा. मेरे बेटे ने तो अभी कोई मुजाहरा भी नहीं किया था. उसने सिर्फ उसे मुनअकिद करने की कोशिश की थी.
वहीं, अशरफुल इस्लाम के वालिद अयूब अली ने गिरफ्तारी पर एतराज जताते हुए कहा, "दूसरे मजहब के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लेकिन हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है." तलबा के घरवालों का कहना है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों से आगे पूछताछ के लिए अदालत से पुलिस हिरासत की मांग की थी. हालांकि अदालत ने यह दरख्वास्त मंजूर नहीं की और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का हुक्म दिया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, असम पुलिस ने 23 जुलाई को तीनों नौजवानों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)(ब), 353(1) और 152 के तहत गिरफ्तार किया है. इनमें धारा 152 उन मामलों से जुड़ी है, जिनमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, अलगाववाद, हथियारों के साथ बगावत या ऐसे कामों के लिए उकसाने जैसे इल्जाम शामिल होते हैं.