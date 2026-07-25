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एहतिजाज की इजाजत नहीं मिली तो प्रोग्राम टाला, फिर भी 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Assam Police Arrest Muslim Students: असम के लखीमपुर में तीन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर तनाजा बढ़ता जा रहा है. मुतास्सिरा परिवारों का दावा है कि उन्होंने एहतिजाज के लिए पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत न मिलने पर कोई प्रदर्शन नहीं किया. इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 25, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:20 PM IST
एहतिजाज की इजाजत नहीं मिली तो प्रोग्राम टाला, फिर भी 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Image Credit: लखीमपुर में असम पुलिस ने तीन जवानों को गिरफ्तार किया (PC-Maktoob Media)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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