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असद की तरह रोज अली का हुआ एनकाउंटर, नालबाड़ी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन

Assam Police Roj Ali Gun Down: असम के नालबाड़ी जिले में 19 वर्षीय मधुरिया बर्मन की धारदार हथियार से हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी रोज अली को गिरफ्तार किया, लेकिन भागने और हथियार छीनने की कोशिश के दौरान हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई. मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:15 PM IST

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असद की तरह रोज अली का हुआ एनकाउंटर, नालबाड़ी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन

Assam Police Roj Ali Gun Down: गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब असम के नालबारी में रोज अली नाम के एक युवक का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई. असम के नालबारी जिले में रोज अली और उसके साथियों ने मिलकर 19 वर्षीय मधुरिया बर्मन और उसकी बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, मधुरिया बर्मन की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और असम स्टूडेंट यूनियन (ASU) से जुड़े छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

खबर है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को असम पुलिस ने सोमवार (1 मई) को एनकाउंटर में मार गिराया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अली पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस की फायरिंग में मारा गया. 

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दरअसल, बीते रविवार (31 मई) को 19 वर्षीय मधुरिया बर्मन अपनी बहन मृदुमुद्रा डेका के साथ नलबाड़ी शहर से किताबें खरीदकर स्कूटी से अपने रिश्तेदार के घर गंगापुर वापस जा रहे थे. गंगापुर जाते वक्त रास्ते में  रोज अली और उसके साथियों ने स्कूटी को रोका. इसके बाद दोनों पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इस हमले में भाई मधुरिया बर्मन की मौत हो गई और बहन मृदुमुद्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. फिलहाल गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में घायल मृदुमुद्रा का इलाज चल रहा है. युवती मृदुमुद्रा ने कथित तौर पर आरोपी रोज अली का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. 

इस घटना के बाद पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तारी करने की कोशिश में लग गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए पूरे नलबाड़ी जिले में एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया था. नलबाड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बिबेकानंद दास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को तब गोली मारी गई जब उसने गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि चोटों की वजह से अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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