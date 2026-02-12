Advertisement
SIR ने बदला असम का चुनावी नक्शा, मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ी, CM की सीट से इतने नाम गायब

Assam SIR Voter List Update: SIR के बाद असम के मुस्लिम-बहुल जिलों में वोटर टर्नआउट बढ़ा, जबकि आदिवासी इलाकों में यह कम हुआ. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से 4,310 नाम हटा दिए गए.
 

Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:18 AM IST

Assam News: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इलेक्शन से पहले SIR प्रोसेस के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. अब इस लिस्ट को लेकर काफी हंगामा हो रहा है. राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर जारी जिलेवार डेटा के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुकाबले फाइनल लिस्ट से कुल 2.43 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं. यह कमी कुल वोटर आबादी का लगभग 0.97 परसेंट है. डेटा से यह भी पता चलता है कि राज्य के 35 में से 24 जिलों में वोटर संख्या में कमी आई है, जबकि 11 जिलों में बढ़ोतरी हुई है. यह बदलाव कुछ सौ वोटर से लेकर 30,000 से ज़्यादा नामों तक है.

दिलचस्प बात यह है कि ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले मुस्लिम-बहुल जिलों में वोटर संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जबकि आदिवासी आबादी वाले जिलों में काफी कमी आई है. वोटर संख्या में कमी की पुष्टि हुई है, खासकर तीन पहाड़ी जिलों और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के पांच जिलों में. इसके अलावा, कामरूप जिला, जिसमें कामरूप और गुवाहाटी शामिल हैं, उन इलाकों में से है जहां फाइनल आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है. फाइनल लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफ़िसर अनुराग गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि अधिकारियों ने "गलती-रहित वोटर लिस्ट" पक्का करने की कोशिश की है.

सीएम ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि ड्राफ़्ट लिस्ट से 2.43 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे और यह प्रोसेस दूसरे राज्यों में किए गए स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न से अलग नहीं था. उनके मुताबिक, जहां भी ऐसे रिविजन किए जाते हैं, वहां वोटरों की संख्या में कुछ कमी अपने आप आ जाती है. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पूरी प्रक्रिया पर और सख़्त रुख अपनाया है. उन्होंने दावा किया कि राज्य से लाखों "संदिग्ध वोटरों" के नाम हटा दिए गए हैं और यह प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की एलिजिबिलिटी पर शक है, उनके नाम स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न के दौरान हटाए जाते रहेंगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धमकियों और दबाव के बावजूद BJP कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध वोटरों के ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज कराईं.

सीएम के चुनावी क्षेत्र में कटा सबसे ज्यादा नाम
मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र जालुकबाड़ी में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, जालुकबाड़ी में फाइनल लिस्ट में 206,314 वोटर पाए गए, जबकि पिछले साल 27 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 210,624 वोटर थे. इस तरह, कुल 4,310 नाम, या लगभग 2.05 प्रतिशत, वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. फाइनल लिस्ट के मुताबिक, जालुकबाड़ी चुनाव क्षेत्र में 97,653 पुरुष, 108,654 महिला और सात थर्ड-जेंडर वोटर रजिस्टर्ड हैं. डेटा साफ दिखाता है कि ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 2,754 पुरुष, 1,555 महिला और एक थर्ड-जेंडर वोटर के नाम हटाए गए हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

