मस्जिद के इमाम ने बचाईं सात हिंदुओं की जान, असम से इंसानियत की गूंज

Sribhumi News: असम में श्रीभूमि जिले के नीलामबाजार इलाके से मानवता की एक मिसाल सामने आई है. सर्दियों की रात में सुबह करीब 4 बजे एक इको स्पोर्ट कार कंट्रोल से बाहर हो गई और एक मस्जिद के पास गहरे तालाब में गिर गई. हादसे के समय सभी खिड़कियां बंद थीं और ज़्यादातर यात्री सो रहे थे.

सबसे पहले पास की बहादुरपुर-बरबारी जामे मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित को टक्कर की आवाज़ सुनाई दी. वह बाहर निकले और देखा कि एक कार की लाइटें जल रही थीं और वह तेज़ी से तालाब में डूब रही थी. हालात की गंभीरता को समझते हुए अकेले कोशिश करने के बजाय, उन्होंने फौरन मस्जिद के माइक्रोफ़ोन से गांव वालों से मदद की अपील की. इमाम की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़े. रस्सियों और दूसरे मौजूद औज़ारों का इस्तेमाल करके, उन्होंने मिलकर कार को तालाब से बाहर निकालना शुरू किया. कुछ ही देर में कार को खींचकर निकाल लिया गया और अंदर फंसे सभी सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. बाद में पता चला कि सभी लोग हिंदू तीर्थयात्री थे जो त्रिपुरा जा रहे थे.

अस्पताल में चल रहा है इलाज

एक्सीडेंट के बाद सभी पैसेंजर को फर्स्ट एड के लिए पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि अब सभी खतरे से बाहर हैं. पैसेंजर ने बताया कि अंधेरे और नींद की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे तालाब में जा गिरी. मौलाना अब्दुल बासित की इस हिम्मत वाले और इंसानियत भरे काम के लिए पूरे इलाके में खूब तारीफ हो रही है.

चारों तरफ हो रही है तारीफ

श्रीभूमि और बराक वैली के कई सोशल ऑर्गनाइज़ेशन ने उनकी सूझबूझ और जल्दी फैसले लेने की काबिलियत की तारीफ की है और उन्हें सम्मानित करने का इरादा जताया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इमाम ने समय रहते लोगों को माइक्रोफोन पर नहीं बुलाया होता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.

