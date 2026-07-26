/असम STF की बड़ी कार्रवाई, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े तीन मुल्जिम गिरफ्तार

यह ऑपरेशन शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) की गतिविधियों के बारे में मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. SBN पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी-आपराधिक नेटवर्क है, जिस पर देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को भर्ती करने, ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने, रेकी (निगरानी) करने, लॉजिस्टिक्स, जासूसी, हथियारों की अवैध खरीद, स्लीपर सेल बनाने और आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप है. जांच और खुफिया जानकारी के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पर इल्जाम है कि वह पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के ज़रिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ मिलकर और उसके निर्देशों पर काम करता है.