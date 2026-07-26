/असम STF की बड़ी कार्रवाई, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े तीन मुल्जिम गिरफ्तार

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Assam News: पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) से जुड़े तीन लोगों को असम की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और धुबरी, चिरांग और बारपेटा की ज़िला पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है. असम के वजीर-ए-आला (CM) हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया एक्स (पहेल ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ एक अहम ऑपरेशन में, असम STF ने धुबरी, चिरांग और बारपेटा की ज़िला पुलिस की मदद से पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है."
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान धुबरी के बेपारीपारा के रहने वाले 26 साल के अकरमुल इस्लाम, चिरांग के पानबारी (धुपिरी) के रहने वाले 22 साल के अमीनुर रहमान और बारपेटा के कालगाछिया (दबंदिया) के रहने वाले 54 साल के अब्दुल हुसैन (54) के तौर पर हुई है. CM के मुताबिक इस ऑपरेशन में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक और दीगर आपत्तिजनक सामान भी ज़ब्त किए गए. इससे पहले, शनिवार को असम STF ने STF P.S. केस नंबर 06/2026 के सिलसिले में धुबरी, चिरांग और बारपेटा की ज़िला पुलिस की मदद से एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया था.
यह ऑपरेशन शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) की गतिविधियों के बारे में मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. SBN पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी-आपराधिक नेटवर्क है, जिस पर देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को भर्ती करने, ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने, रेकी (निगरानी) करने, लॉजिस्टिक्स, जासूसी, हथियारों की अवैध खरीद, स्लीपर सेल बनाने और आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप है. जांच और खुफिया जानकारी के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पर इल्जाम है कि वह पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के ज़रिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ मिलकर और उसके निर्देशों पर काम करता है.
इस ऑपरेशन के दौरान तीनों मुल्जिमों को पकड़ा गया और 5 मोबाइल फ़ोन, 7 सिम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और दूसरे आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए. कथित तौर पर आगे की जांच से पता चलता है कि यह नेटवर्क कई फ्रंट तंजीमों के ज़रिए काम करता है और उनसे जुड़ा है, जिनमें खालिस्तान आर्म्ड फ़ोर्स (KAF), पंजाब सॉवरेनिटी एलायंस (PSA), खालिस्तान लिबरेशन आर्मी (KLA), शेर-ए-पंजाब ब्रिगेड (SPB), यूनाइटेड सिख ब्रदरहुड (USB), सिख टाइगर्स ऑफ़ खालिस्तान (STK) और तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (TTH) शामिल हैं.
इन तंजीमों का इस्तेमाल कथित तौर पर नेटवर्क के काम करने के तरीके और सीमा पार के कनेक्शन को छिपाने के लिए किया जाता है. TTH ने 22 फरवरी और 24 मई, 2026 को पंजाब पुलिस के जवानों की दो टारगेटेड हत्याओं की ज़िम्मेदारी ली थी. असम में इस नेटवर्क की गतिविधियों का पता सबसे पहले नलबाड़ी ज़िले में एक जांच के दौरान चला, जिसके बाद 22 मई, 2026 को एक कथित सदस्य को गिरफ़्तार किया गया. आगे की जांच चल रही है.