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असम STF की बड़ी कार्रवाई, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े तीन मुल्जिम गिरफ्तार

Assam News: असम में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और जिला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई कर पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) के तीन संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दीगर दस्तावेज़ बरामद किए हैं. मामले की जांच जारी है और नेटवर्क के संभावित संबंधों की पड़ताल की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:02 PM IST
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