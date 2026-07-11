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असम में एक से ज्यादा शादी करने पर छिन जाएगी नौकरी; हिमंता सरकार के फैसले पर मचा बवाल

Assam News: असम सरकार ने 2026-27 के बजट में बहुविवाह करने वाले मर्दों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से दूर करने और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का कहना है कि यह कदम औरतों के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय के लिए है, जबकि इस फैसले पर बहस भी शुरू हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:48 AM IST
असम में एक से ज्यादा शादी करने पर छिन जाएगी नौकरी; हिमंता सरकार के फैसले पर मचा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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