/असम में एक से ज्यादा शादी करने पर छिन जाएगी नौकरी; हिमंता सरकार के फैसले पर मचा बवाल

बहुविवाह के नाम पर नौकरी छिन्ना पूरे परिवार को सजा देने जैसा है!

गौरतलब है कि इस प्रस्ताव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. लोगों का कहना है कि सरकार बहुविवाह करने वालों को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव रखा है और इसे महिला सशक्तिकरण बता रही है. लेकिन मर्द और औरत आपसी सहमति से शादी करते हैं अगर सरकार मर्द की नौकरी छिन लेगी, तो यह महिला सशक्तिकरण कैसे है? यह तो महिलाओं पर जुल्म है, क्योंकि मर्द के नौकरी छिन जाने से सिर्फ मर्द प्रभावित नहीं होगा ब्लिक उसी पत्नी और पूरे घर वाले प्रभावित होंगे. संबंधित मर्द के साथ उसके घर की महिलाओं और बच्चों को भी आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पर भारत में घर की आर्थिक जिम्मेदारी मर्द ही संभालते हैं और बहुविवाह के नाम पर संबंधित मर्द से नौकरी छिनना पूरे परिवार को सजा देने जैसा है.