/असम में एक से ज्यादा शादी करने पर छिन जाएगी नौकरी; हिमंता सरकार के फैसले पर मचा बवाल

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Assam News: असम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने 2026-27 का राज्य बजट पेश किया. बजट के मुताबिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन सरकार ने राज्य में बहुविवाह (एक से ज्याद) शादियां करने वालों को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा न देने का फैसला लिया है और बहुविवाह करने वालों को नौकरी से बाहर निकालने का पस्ताव रखा है. मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इसे औरतों के सशक्तिकरण के लिए लिया गया फैसला बताया है.
दरअसल, शुक्रवार (10 जुलाई) को असम विधानसभा में साल 2026-27 के राज्य बजट के पेश किए गए. विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि इस कदम का मकसद महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और ज़िम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, "महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, एक से ज़्यादा शादियां करने वाला कोई भी पुरुष किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत लाभ पाने का हकदार नहीं होगा.
सरकार ने 'असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, साल 1964' में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि कानून के मुताबिक एक से ज़्यादा शादियां करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सके. सरकार ने लाभार्थियों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है.
बहुविवाह के नाम पर नौकरी छिन्ना पूरे परिवार को सजा देने जैसा है!
गौरतलब है कि इस प्रस्ताव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. लोगों का कहना है कि सरकार बहुविवाह करने वालों को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव रखा है और इसे महिला सशक्तिकरण बता रही है. लेकिन मर्द और औरत आपसी सहमति से शादी करते हैं अगर सरकार मर्द की नौकरी छिन लेगी, तो यह महिला सशक्तिकरण कैसे है? यह तो महिलाओं पर जुल्म है, क्योंकि मर्द के नौकरी छिन जाने से सिर्फ मर्द प्रभावित नहीं होगा ब्लिक उसी पत्नी और पूरे घर वाले प्रभावित होंगे. संबंधित मर्द के साथ उसके घर की महिलाओं और बच्चों को भी आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पर भारत में घर की आर्थिक जिम्मेदारी मर्द ही संभालते हैं और बहुविवाह के नाम पर संबंधित मर्द से नौकरी छिनना पूरे परिवार को सजा देने जैसा है.