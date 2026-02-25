रमज़ान में इंसानियत की मिसाल; GMC मेडिकल कॉलेज में युवाओं ने संभाली सहरी-इफ्तार की ज़िम्मेदारी

Ramadan News: रमजान के महीने में असम के GMC मेडिकल कॉलेज में हर साल कुछ युवाओं द्वारा प्रतिदिन लोगों को सेहरी और इफ्तारी बांटा जाता है. इस काम को अबिद आजाद नाम के एक युवक ने शुरू किया, जिसके बाद इस मुहिम में पूरे असम से लोग जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Ramadan News: असम के गुवाहाटी GMC मेडिकल कॉलेज में हर साल रमजान के महीने में असाम के कुछ युवा सेहरी और इफ्तार के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार की सामग्री मुफ्त में देते आ रहे हैं. हर साल की तरह इस साल भी युवाओं ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बीमार लोगों के साथ रह रहे लोग को सहरी के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार के वक्त इफ्तारी मुफ्त में दे रहे हैं.
वे युवा लगभग हर रोज हजारों की तादाद में लोगों को सहरी और इफ्तार करवा रहे हैं. देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में रात को सहरी के वक्त कोई भी होटल नहीं खुला रहता है, उस वक्त मेडिकल कॉलेज में मरिजों के साथ रहने वाले लोगों को कहीं पर खाना नहीं मिलता था, उसी को लेकर युवाओं ने एक मुहिम हाथ में ली कि मेडिकल कॉलेज में वे लोग सहरी के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार के वक्त इफ्तार की सामग्री मुफ्त में लोगों में बांटेंगे, तभी से यह काम चलता ही आ रहा है.
इसे भी पढ़ें: रोज़ा, नमाज़, ज़कात पर उलझन? रमज़ान में सुन्नी हेल्पलाइन देगा हर सवाल का जवाब
अबिद आजाद ने बातचीत के दौरान कहा कि यह मोहिम आज से 4 साल पहले शुरू हुई. उन्होंने बताया कि अभी गुवाहाटी के स्थानीय लोग भी उनके मुहिम को मदद करने पहुंच रहे हैं. आबिद ने बताया कि पहले उन्होंने ही शुरू किया और अभी यह काम पूरे असम का हो चुका है. उन्होंने बताया कि असाम के जो साधारण लोग हैं वह भी इस काम में जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे लोग आने वाले दिनों में भी इस तरह से लोगों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम करते रहेंगे. उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी सहरी और इफ्तार के वक्त खाना लेने पहुंचते हैं और उनको भी मुफ्त में खाना दिया जाता है.