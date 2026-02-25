Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3122537
Zee SalaamIndian Muslimरमज़ान में इंसानियत की मिसाल; GMC मेडिकल कॉलेज में युवाओं ने संभाली सहरी-इफ्तार की ज़िम्मेदारी

रमज़ान में इंसानियत की मिसाल; GMC मेडिकल कॉलेज में युवाओं ने संभाली सहरी-इफ्तार की ज़िम्मेदारी

Ramadan News: रमजान के महीने में असम के GMC मेडिकल कॉलेज में हर साल कुछ युवाओं द्वारा प्रतिदिन लोगों को सेहरी और इफ्तारी बांटा जाता है. इस काम को अबिद आजाद नाम के एक युवक ने शुरू किया, जिसके बाद इस मुहिम में पूरे असम से लोग जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:47 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Ramadan News: असम के गुवाहाटी GMC मेडिकल कॉलेज में हर साल रमजान के महीने में असाम के कुछ युवा सेहरी और इफ्तार के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार की सामग्री मुफ्त में देते आ रहे हैं. हर साल की तरह इस साल भी युवाओं ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बीमार लोगों के साथ रह रहे लोग को सहरी के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार के वक्त इफ्तारी मुफ्त में दे रहे हैं.

वे युवा लगभग हर रोज हजारों की तादाद में लोगों को सहरी और इफ्तार करवा रहे हैं. देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में रात को सहरी के वक्त कोई भी होटल नहीं खुला रहता है, उस वक्त मेडिकल कॉलेज में मरिजों के साथ रहने वाले लोगों को कहीं पर खाना नहीं मिलता था, उसी को लेकर युवाओं ने एक मुहिम हाथ में ली कि मेडिकल कॉलेज में वे लोग सहरी के वक्त गरमा गरम खाना और इफ्तार के वक्त इफ्तार की सामग्री मुफ्त में लोगों में बांटेंगे, तभी से यह काम चलता ही आ रहा है. 

इसे भी पढ़ें: रोज़ा, नमाज़, ज़कात पर उलझन? रमज़ान में सुन्नी हेल्पलाइन देगा हर सवाल का जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

अबिद आजाद ने बातचीत के दौरान कहा कि यह मोहिम आज से  4 साल पहले शुरू हुई. उन्होंने बताया कि अभी गुवाहाटी के स्थानीय लोग भी उनके मुहिम को मदद करने पहुंच रहे हैं. आबिद ने बताया कि पहले उन्होंने ही शुरू किया और अभी यह काम पूरे असम का हो चुका है. उन्होंने बताया कि असाम के जो साधारण लोग हैं वह भी इस काम में जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे लोग आने वाले दिनों में भी इस तरह से लोगों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम करते रहेंगे. उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी सहरी और इफ्तार के वक्त खाना लेने पहुंचते हैं और उनको भी मुफ्त में खाना दिया जाता है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsSehri Iftar Distribution In GMC Medical Collegeminority newsToday News

Trending news

muslim news
रमज़ान में इंसानियत; मेडिकल कॉलेज में युवाओं ने संभाली सहरी-इफ्तार की ज़िम्मेदारी
muslim news
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में तुफैल और ज़मीर की 15 दिन की कस्टडी, NIA करेगी पूछताछ
muslim news
रोज़ा, नमाज़, ज़कात पर उलझन? रमज़ान में सुन्नी हेल्पलाइन देगा हर सवाल का जवाब
baghpat news
100 रुपये के फ्राइंग पैन के लिए मोहित और चमन ने की शमशाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
supreme court on hate speech case
हेट स्पीच और मॉब हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें पूरा मामला
Saudi Arabia Poultry Ban
सऊदी में अब नहीं जाएगा भारत का अंडा और चिकन, इन देशों पर भी लगाया बैन
Priyanka Gandhi on PM Modi Israel Visit
'गाजा के बच्चों के लिए उठाएं आवाज', प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से अपील
delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: 758 FIR, 2619 गिरफ्तारियां… लेकिन अभी भी अधूरी है इंसाफ
turkey news
उड़ान के कुछ देर बाद ही गायब हो गया तुर्की में F-16 फाइटर जेट, पायलट की मौत
Rudrapur Namaz News
UK: “ब्राह्मण की जमीन पर नमाज?” कहकर शाहिद से अरविंद ने की मारपीट, वीडियो वायरल